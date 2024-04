Falta de respeito com os outros e descumprimento escancarado às leis de trânsito, na cara de crianças. Discussões e xingamentos estão virando rotina na saída da Escola Municipal Desembargador Marçal Justen, no bairro Água Verde, em Curitiba. O motivo é que os motoristas estacionam os veículos na ciclofaixa, bloqueando por completo a passagem de ciclistas.

As confusões ocorrem principalmente no fim de tarde quando os pais aguardam a saída dos filhos na Rua Santa Catarina, esquina com a Rua Alcebíades Plaisant. A sinalização no local está em ordem e bem feita conforme o Código Nacional de Trânsito. No entanto, infelizmente, educação e empatia não estão presentes.

Thiago Antonovas, tem dois filhos que estudam na escola. Reside próximo e notou que os motoristas estão estacionando em local proibido e tentou um diálogo com alguns pais. “O pessoal da bicicleta é desrespeitado. A pessoa está mostrando ao filho que o erro ou mesmo a grosseria é correto. Tem placa orientando tudo. Tentei conversar com alguns pais e mães e só me desgastei com isso. Fui xingado e mandado para aquele lugar…”, relatou Thiago para a Tribuna.

Ainda segundo ele, a maioria respeita a sinalização e a ciclofaixa que estão demarcadas no chão. “A maioria das pessoas procuram vaga. Prefiro ir andando para buscar as crianças na escola pra não sofrer com isso. Entendo que é difícil parar o carro por ali, mas é inaceitável ver gente de bicicleta com filho também ter que desviar dos carros que estão no lugar errado. Falta de sinalização não é”, comentou Thiago.

Blitz e possível alteração no local de embarque e desembarque

Segundo a prefeitura de Curitiba, uma equipe da Escola Pública de Trânsito irá conversar com a comunidade escolar e fazer orientações. Existe a possibilidade de alterar o local de embarque e desembarque dos estudantes, passando a ser na Rua Alcebíades Plaisant. A Setran reforça que a ação de alguns motoristas podem ser punidos.

Estacionar na Ciclofaixa é infração grave!

“A Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran) informa que estacionar sobre ciclovia ou ciclofaixa constitui uma infração, conforme estabelecido no artigo 181, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), sujeita a penalidades graves, incluindo multa e remoção do veículo”, diz a nota.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

