Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (29)

ADALMIRO BUENO, 69 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: VALDOMORI ANTONIO BUENO e ITALINA BUENO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 29 de abril de 2024 às 10:30h.

ANESIO CARLOS MONTEIRO, 87 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: PEDRO CARLOS MONTEIRO e VITALINA VAILANTH MONTEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, segunda-feira, 29 de abril de 2024 às 10:00h.

ANTONINA STEPNIOWSKI, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EUGENIO STEPNIOWSKI. Filiação: PAULO SVIDNICKI e GENOVEVA SVIDNICKI. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, terça-feira, 30 de abril de 2024 às 10:00h.

ARI NIELSEN, 79 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: GABRIEL NIELSEN e AMELIA RODRIGUES NIELSEN. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 29 de abril de 2024 às 10:30h.

ARLINDO FERREIRA DE SOUZA, 82 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: SIONEA ALVES CARDOSO DE SOUZA. Filiação: JOAO FERREIRA DE SOUZA e MARIA MORAES DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 29 de abril de 2024 às 20:00h.

AYRTON BORGES, 94 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: MARILENA TEIXEIRA BRANCO PERINI. Filiação: OTILIO BORGES e GRACITA MARTINS RICARDO BORGES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 29 de abril de 2024 às 17:00h.

CASSIO DE PAULA RODRIGUES, 73 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Cônjuge: ELAINE DRONGEK RODRIGUES. Filiação: HENRIQUE RODRIGUES e EDITH GERTRUTE HILBERT RODRIGUES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 29 de abril de 2024 às 16:30h.

CELIA ZETTEL GALLEGO, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALGEU GALLEGO. Filiação: GULHERME ZETTEL e MARIA SUKOSKI. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 29 de abril de 2024 às 14:00h.

DIEGO PEREIRA DIOGO, 45 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: FRANCIELE MARA DE OLIVEIRA DIOGO. Filiação: JUAREZ PEREIRA DIOGO e SUELI INACIO DIOGO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 29 de abril de 2024 às 16:00h.

ENY MARINA SMANIOTTO DA COSTA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ CARLOS DA COSTA. Filiação: ANTONIO SMANIOTTO e MARIA MARGALHO SMANIOTTO. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 29 de abril de 2024 às 11:00h.

FELIPE MARINS FERREIRA, 25 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: ADILSON MARINS FERREIRA e VERALUCIA DE ALMEIDA SILVA FERREIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 29 de abril de 2024 às 16:00h.

FRANCISCA PRECYBILOVICZ, 79 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Filiação: LUIZ PRECYBILOVICZ e MARIA LUIZA DOS ANJOS PRECYBILOVICZ. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 29 de abril de 2024 às 10:00h.

GABRIEL DOS SANTOS SILVA, 8 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: GEORGE BRUNO DE SOUZA SILVA e ANA LUCIA DOS SANTOS SILVA. Sepultamento: CEMITÉRIO DE CIDADE GAUCHA, segunda-feira, 29 de abril de 2024 às 10:00h.

GERTRUDE FRIESEN DYCY, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VITOR JOAO JANZEN DYCK. Filiação: JOAO FRIESEN e HELENA FRIESEN. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), segunda-feira, 29 de abril de 2024.

HEITOR EUSEBIO LOPES, 13 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: EVANILSON SILVA LOPES e ELAINE CRISTINA EUSEBIO LOPES. Sepultamento: CEMITERIO DE QUATRO MARCOS – MIRADOR/PR, segunda-feira, 29 de abril de 2024.

IZABEL ALVES, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALEXANDRE BISCHOF. Filiação: TERTULIANO LOURENCO ALVES e ARLINDA BROCHADO CARDOSO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 29 de abril de 2024.

JOAO CELAUDINO RIBEIRO, 73 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Filiação: PEDRO AFONSO RIBEIRO e MARIA GOMES DO VALE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 30 de abril de 2024 às 09:00h.

JOAO FRANCISCO DIAS, 86 ano(s). Cônjuge: ERONDINA GOMES DIAS. Filiação: LUIZ FRANCISCO DIAS e EUCOLINA CORREA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 29 de abril de 2024 às 16:00h.

JOSE ARINO STOEBERL, 71 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: IARA MARGARETE STOEBERL. Filiação: JOSE JOAO STOEBERL e GERTRUDES AUGUSTINHO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 29 de abril de 2024 às 19:00h.

JOSE DARCY PAMPUCHE, 87 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARLENE PAMPUCHE. Filiação: JOAO PAMPUCHE e HELENA PAMPUCHE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, segunda-feira, 29 de abril de 2024.

JULIA ROSA LIMA, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ORLANDO LIMA. Filiação: VIRGILIO JOSE SIMOES e MARIA ROSA DA CONCEICAO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 29 de abril de 2024 às 17:00h.

LAZARA APARECIDA DA SILVA DE CASTRO, 61 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: CASSIANO JOSE DA SILVA e INES MARCELINO DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 29 de abril de 2024 às 14:00h.

LILITA DE JESUS LIEGEL, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MANOEL ALVES KUSTEL. Filiação: MANOEL ALVES KUSTEL e JOCELINA ALVIN KUSTEL. Sepultamento: (CAMPINA GRANDE DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL, segunda-feira, 29 de abril de 2024 às 17:00h.

LORYANE GABRIELLE ALMEIDA DE LIMA, 10 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: TIAGO VINICIUS ROCHA DE LIMA e KAOANY QUINTINO DE ALMEIDA. Sepultamento: PASTOR WIDERMAN, segunda-feira, 29 de abril de 2024 às 16:30h.

LUIZ ANTONIO INDRINO, 75 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: JUNIA MARQUES INDRINO. Filiação: SERGIO ARMANDO GOUVEA e MARIA CANDIDA GUIMARAES INDRINO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 29 de abril de 2024 às 14:00h.

MARIA APARECIDA DA SILVA PENA, 64 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: CLAUDINEI ROBERTO PENA. Filiação: RENATO ANTONIO DA SILVA e ALEXANDRINA LEITE DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, segunda-feira, 29 de abril de 2024 às 16:00h.

MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DA ROCHA, 57 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SEBASTIAO FERREIRA DE OLIVEIRA e MARIA ALMEIDA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 29 de abril de 2024 às 14:00h.

MARIA ININIVA SCHNEIDER, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARTUR SCHNEIDER. Filiação: JOB MOREIRA DE AZEVEDO e MARIA CLARA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 29 de abril de 2024.

MARIA MARTINS DRULA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LEONARO DRULA. Filiação: SERAFINA MARIA DA SILVA. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO, segunda-feira, 29 de abril de 2024.

MARIA MERCI TILLY, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO GILBERTO TILLY. Filiação: VITOR NUDI e HERMINIA GALANO NUDI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 29 de abril de 2024 às 09:30h.

MARIO OSCANI DE MORAIS, 70 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: NEUZA RIBEIRO DE MORAIS. Filiação: JOSE DIAS DE MORAIS e MARIA CONCEICAO MORAIS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 29 de abril de 2024 às 19:00h.

MIGUEL HOLTTEMAM, 93 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA MADALENA NAGAROTTO HOLTHMAM. Filiação: JOSE HOLTTEMAM e ANA HOLTTEMAM. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO COLÔNIA MURICY, segunda-feira, 29 de abril de 2024 às 16:30h.

NATA DA SILVA TOMAZ, 46 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE MARIA TOMAZ e ELZA DA SILVA TOMAZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 29 de abril de 2024 às 10:00h.

NELSON APARECIDO VIEIRA TIODOZO, 70 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: CLEUZA VIEIRA TEODOZIO. Filiação: ARLINDO TIODOZO e ANADIR VIEIRA TIODOZO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 28 de abril de 2024 às 17:00h.

NEUSA MARIA CALEGARIN DA SILVA, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: IVO DA SILVA. Filiação: SEBASTIAO ALVES CALEGARIN e AFONSINA ALVES CALEGARIN. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, segunda-feira, 29 de abril de 2024 às 17:00h.

NORMA TERESINHA GALVAO ANTONIO, 79 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: LUIZ ANTONIO. Filiação: MARIA AUGUSTA GALVAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 28 de abril de 2024 às 17:15h.

OCTAVIO DE JESUS BITTENCOURT FONTOURA, 101 ano(s). Profissão: AUTÔNOMO(A). Filiação: SEVERO CANCIO FONTOURA e MARIA JOSE BITTENCOURT FONTOURA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 29 de abril de 2024 às 14:00h.

OLMIRA VAZ KNAPIK, 90 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: DESIDERIO KNAPIK. Filiação: ADOLFO DOS SANTOS VAZ e ANA LOVATTO DOS SANTOS. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BATEIAS, segunda-feira, 29 de abril de 2024 às 16:00h.

ONIVALDO SANTIAGO, 49 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: GERALDO PEREIRA SANTIAGO e ORTELINA OLIMPIA COITO SANTIAGO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 29 de abril de 2024 às 11:30h.

OSDEMAR DOLCE RIBEIRO, 64 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA e APARECIDA DOLCE DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 29 de abril de 2024 às 16:30h.

OSVALDO DA SILVA, 81 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: IZAURA DOS SANTOS SILVA. Filiação: JOSE ANTONIO DA SILVA e MARIA LUIZA DO BELEM. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, segunda-feira, 29 de abril de 2024 às 16:00h.

OTILIA SCHAB, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALEXANDRE SCHAAB. Filiação: FRANCA BISMAIA e ANA WOSTOK BISMAIA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 29 de abril de 2024 às 10:30h.

RICARDO PHELIPE TEIXEIRA, 25 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: EDSON DANIEL TEIXEIRA e ISABEL CRISTINA TEIXEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 29 de abril de 2024 às 11:00h.

ROSA DA COSTA RIBEIRO, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAQUIM CARVALHO DA COSTA e ANA MARTINS DE ALMEIDA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 29 de abril de 2024 às 17:00h.

SANDRA APARECIDA FROMOHLS, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JAIR FROMOHLS. Filiação: ENEMESIO DO ROSARIO e DERCIDIA DE SOUZA ROSARIO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 29 de abril de 2024 às 15:00h.

SIZINO ALGEMIRO DE FREITAS, 83 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Filiação: JOSE DE FREITAS e LIDIA DE FREITAS. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 29 de abril de 2024.

VANDA LUCIA DE OLIVEIRA FERREIRA, 65 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: JOSE FERNANDO FERREIRA. Filiação: BENEDITO ANTONIO DE OLIVEIRA e ANALIA MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 29 de abril de 2024 às 14:00h.

