Unidade de Saúde de Curitiba é reaberta após nove meses de obras

Depois de nove meses, a Unidade de Saúde Estrela, no bairro Fazendinha, em Curitiba, foi reaberta ao público na última sexta-feira (26). O investimento foi de R$ 560 mil nas obras, sendo a maior parte dos recursos provenientes da prefeitura com o auxílio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Inaugurada em 1986, a US Estrela tem sete consultórios, uma clínica odontológica, espaço saúde, salas de procedimentos, de apoio e de administração, recepção, copa, depósito de materiais de limpeza, expurgo, nove banheiros e dois vestiários.

No trabalho, são quatro médicos generalistas, quatro enfermeiras, 17 técnicos de enfermagem, três cirurgiões dentistas, um técnico de saúde bucal, um auxiliar de saúde bucal, um agente administrativo, cinco agentes comunitários de saúde e dois auxiliares de serviços gerais. No total, 39 servidores.

“Muita alegria de ver tanta gente aqui nesta casa de 38 anos, que precisava de muitos reparos e que agora atende a nossa gente toda renovada”, disse o prefeito Rafael Greca que acompanhou a reinaguração da unidade.

