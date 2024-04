Acidente grave em rodovia no Litoral mata três; pastor está entre as vítimas

Três pessoas morreram em um acidente na noite de sábado (27) na PR-407, estrada que faz a ligação de Paranaguá a Pontal do Paraná, no Litoral do Estado. O pastor evangélico Eliabe Miranda Teodoro e a esposa Josélia dos Santos Cordeiro Teodoro, e Rafael Marques Torres, não resistiram. Uma outra vítima da colisão foi encaminhada ao Hospital Regional em estado grave.

O pastor e esposa estavam em um carro Renault Sandero. O veículo bateu contra o Fiat Punto dirigido por Rafael. Socorristas do Corpo de Bombeiros e do Samu Litoral acompanharam o atendimento.

As causas da batida serão investigadas pela Polícia Civil.

Comoção nas redes sociais

A Assembleia de Deus de Pontal do Sul lamentou a morte do pastor Eliabe e esposa. “É com profundo pesar que comunicamos o falecimento dos nossos queridos pastores e amigos Eliabe Teodoro e Josélia Teodoro. A nossa eterna gratidão a Deus pelos valiosos e imensuráveis serviços pretados à Assembleia de Deus em Pontal do Paraná, em especial na nossa congregação em Pontal do Sul, carinhosamente chamada pelo nosso pastor de Catedral da Avenida, “a igreja dos sonhos”.

