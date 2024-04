Caixa sorteia neste sábado (27) o concurso 3090 da Lotofácil. Por ser sorteio de concurso com final 0 (zero) o prêmio acumula e quem acertar as 15 dezenas sorteadas pelo globo da sorte vai ganhar R$ 4,5 milhões. O sorteio acontece a partir das 20h no Espaço Loterias da Caixa.

Resultado Lotofácil 3090

– A partir das 20h!

A aposta simples da Lotofácil custa R$ 3 e o apostador pode ganhar prêmios em dinheiro acertando 15, 14, 13, 12 e 11 dezenas.

