Um caminhão carregado de 25 toneladas de carne precisou recorrer a área de escape no fim da tarde de sexta-feira (26) na BR-376, em Guaratuba, no Litoral do Paraná. O motorista não se feriu.

Segundo a Arteris Litoral Sul, responsável pela área de escape, a carreta adentrou no dispositivo no km 667,3 após apresentar pane nos freios. A ocorrência foi no sentido Santa Catarina.

🚛 Nesta sexta (26), foi registrada mais uma entrada na Área de Escape localizada no km 667,3 da BR-376/PR, em Guaratuba, pista sentido Santa Catarina. A carreta com 25t de carne adentrou no dispositivo após apresentar pane nos freios. O condutor nada sofreu! 🙌🏻@ANTT_oficial pic.twitter.com/jOicWaztDp — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) April 27, 2024

Já neste sábado (27) um outro caminhão, também carregado com carne bovina (18 toneladas) ficou sem freios e precisou usar a mesma área de escape para não se envolver num grave acidente.

🙌🚚Neste sábado (27), a @Arteris_ALS registrou uma nova entrada na Área de Escape do km 667,3 na BR-376/PR, em Guaratuba, sentido Santa Catarina. Um caminhão, que transportava 18t de carne bovina, adentrou 65m do dispositivo e parou em segurança. Ninguém se feriu! @ANTT_oficial pic.twitter.com/wmoaH0FOfY — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) April 27, 2024

Ainda na semana, outros dois motoristas de caminhões utilizaram, em um intervalo de menos de 30 segundos, a mesma área de escape .