Onda de calor gera alerta de perigo no Paraná e mais cinco estados

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu neste fim de semana um alerta de perigo para altas temperaturas em áreas do Paraná e mais cinco estados. (Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul).

O alerta de cor laranja prevê que nesses locais, as temperaturas fiquem 5ºC acima da média até o dia 1º de maio ( quarta-feira). Essa onda de calor é resultado da atuação de uma área de alta pressão, que age como uma barreira conhecida como bloqueio atmosférico. Esse sistema impede a chegada de frentes frias, mantendo o ar seco e quente e elevando as temperaturas.

No Paraná, as regiões afetadas são o Norte Pioneiro, Oeste e Noroeste. Em Londrina, chance de bater 35ºC; 33ºC em Umuarama e 32ºC em Foz do Iguaçu, de acordo com o Simepar.

E Curitiba?

Na capital, a temperatura vai estar quente nesse fim de abril e começo de maio. Para os próximos dias, a máxima pode bater 29ºC no feriado do Dia do Trabalho.

