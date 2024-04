Mega festival de música marcado para junho em Curitiba foi cancelado

O Festival Doce Maravilha Curitiba, que estava programado para ocorrer para os dias 08 e 09 de junho, na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba foi cancelado. O motivo foi a “impossibilidade de realizar o festival no tamanho e proporção que foi idealizado, o que impediriam a entrega da experiência completa do evento”, segundo a assessoria de imprensa do evento.

As apresentações contariam com Capital Inicial, Fresno, Luísa Sonza e Ana Carolina, Criolo, Mano Brown & Rael, Os Paralamas do Sucesso e outros.

E o ingresso?

A produtora responsável pelo evento informou que já está entrando em contato com todos os clientes que compraram o ingresso para o Doce Maravilha Curitiba. O reembolso será total, incluindo a taxa de conveniência.

