A construção de um novo viaduto na BR-376, em São José dos Pinhais, alcançou 76,85% de conclusão, segundo o Departamento de Estradas e Rodagens do Paraná (DER/PR). O novo viaduto no trecho promete acabar com o caos que é o trânsito naquele cruzamento entre a rodovia e a Rua Joinville. O cruzamento era bastante congestionado, principalmente em dias de feriado por causa de motoristas que rumam sentido Guaratuba ou Santa Catarina. A previsão é que a obra seja concluída no próximo dia 20 de julho, segundo o DER;

Segundo o DER A estrutura do viaduto está finalizada, faltando somente o fechamento do dispositivo de contenção e a sua ligação com a estrutura do viaduto.

Os principais serviços agora estão na fase execução do passeio, finalização da fresagem do pavimento antigo para aplicação do novo pavimento, execução das camadas de pavimentação das novas faixas de rolamento da rodovia e das vias municipais no acesso inferior, finalizar o sistema de drenagem de águas e iniciar a nova iluminação viária, seguida pela execução da sinalização horizontal e vertical.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

O viaduto é uma das obras mais importantes em execução em São José dos Pinhais, com investimento de R$ 36.822.273,34. Seu projeto foi elaborado pela prefeitura do município e doado ao DER/PR.

O projeto prevê a elevação das pistas de rolamento da BR-376 para o tráfego de longa distância, com o trânsito de veículos das vias municipais pela passagem inferior do viaduto e por meio de duas rotatórias na altura da Rua Joinville e Alameda Bom Pastor. Isso evitará os congestionamentos e longos períodos de espera na interseção atual, o que garantirá mais segurança aos usuários.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Rango barateza A ousadia da “melhor coxinha das galáxias” feita em Curitiba; fui provar! Negócios! Gigante paranaense, Grupo Zonta inaugura novo atacarejo no estado vizinho Novidades Substituta da estação-tubo é instalada no ponto de partida do novo Inter 2