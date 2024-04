Semana do Trabalhador tem quase 800 vagas de emprego em Curitiba

Para comemorar o Dia do Trabalho, celebrado no dia 1º de maio, a Fundação de Ação Social (FAS) vai promover a Semana do Trabalhador Curitibano. Nesta segunda a seleção já encerrou, mas terça (30) e sexta-feira (3 de maio), os trabalhadores poderão se candidatar a 799 vagas de emprego que serão ofertadas por 20 empresas que participarão da ação.

Os processos seletivos serão realizados nas dez regionais da cidade, das 9h às 16h. A distribuição de senhas será feita até as 14h. Nesses locais, equipes de recursos humanos das empresas irão atender os candidatos.

A Semana da Empregabilidade terá a participação das empresas Agnes Trabalho Temporário Ltda, Alpha RH Consultoria em Recursos Humanos, Atacadão, Bellinati Perez Advocacia, Concentrix + Webhelp, Condor Super Center, Droga Raia, Grupo Madero, Homeopharma, Imediatta, Intersept, Lojas Cem, Lojas Havan, McDonald´s, Mercure Curitiba Batel, Nato Construções, RH Nossa, Restaurante Madalosso, Risotolândia e Sodexo.

As vagas ofertadas são para as funções de ajudante de carga e descarga, repositor, vendedor interno, operador de telemarketinhg, gerente administrativo, zelador, confeiteiro, salgadeiro, açougueiro, cozinheiro industrial, atendente de farmácia, vigia, montador de móveis de madeira, camareira, operador de câmera e ajudante de saneamento. E, ainda, auxiliares administrativo e de almoxarifado, produção, limpeza, serviços de alimentação, galvanização e padeiro.

Muitas vagas não exigem experiência e a escolaridade é a partir do ensino fundamental incompleto. Trabalhadores interessados em concorrer a uma das vagas devem se dirigir até uma das Ruas da Cidadania, levando documento pessoal e, se possível, currículo.

30 de abril – terça-feira

Regional Boa Vista – Rua da Cidadania

Alpha RH Consultoria em Recursos Humanos – 115 vagas para atendente de padaria, auxiliar de limpeza, confeiteiro, salgadeiro, gerente administrativo, cozinheiro, repositor de mercadorias e vendedor interno.

Bellinati Perez Advocacia – 100 vagas para operador de cobrança.

Regional Cajuru – Rua da Cidadania

Nato Construções – 8 vagas para ajudante de saneamento.

Concentrix + Webhelp – 300 vagas para atendente de telemarketing.

Imediatta – 50 vagas para ajudante de carga e descarga, operador de telemarketing, auxiliar de almoxarifado, assistente de vendas e auxiliar de limpeza.

Sodexo – 6 vagas para auxiliar de cozinha e cozinheiro industrial.

Regional Matriz – Liceu de Ofícios Curitiba

Atacadão – 20 vagas para operador de caixa e repositor.

3 de maio – sexta-feira

Regional Bairro Novo – Rua da Cidadania

Imediatta – 50 vagas para ajudante de carga e descarga, operador de telemarketing, auxiliar de almoxarifado, assessor de vendas e auxiliar de limpeza.

Regional Boqueirão – Rua da Cidadania

Bellinati Perez Advocacia – 100 vagas para operador de cobrança.

Regional Pinheirinho – Rua da Cidadania

Concentrix + Webhelp – 300 vagas para atendente de telemarketing.

Lojas CEM – 25 vagas – vendedor interno, montador de móveis de madeira, auxiliar administrativo e operador de caixa.

Risotolândia – 20 vagas para auxiliar de cozinha, açougueiro, cozinheiro ou meio oficial cozinheiro e auxiliar de padeiro (massas na confeitaria e panificação).

Regional Portão – Rua da Cidadania

Imediatta – 50 vagas para ajudante de carga e descarga, operador de telemarketing, auxiliar de almoxarifado, assessor de vendas e auxiliar de limpeza.

Mercure Curitiba Batel – 5 vagas para camareira de hotel, cozinheiro, garçom e auxiliar de limpeza.

Homeopharma – 2 vagas para atendente de farmácia.

RH Nossa – 18 vagas para auxiliar de galvanização e auxiliar de linha de produção.

Lojas Havan – 8 vagas para fiscal de loja, operador de caixa e vendedor.

Condor Super Center – 22 vagas para operador de caixa, cozinheiro, zelador e repositor.

Grupo Madero – 25 vagas para auxiliar nos serviços de alimentação.

