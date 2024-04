BMW X1 e iX1 têm programa de blindagem certificada

O BMW Protection, programa de blindagem oficial da marca alemã no Brasil, passa a contar com mais dois modelos disponíveis com blindagem certificada. A novidade da vez é a família BMW X1, tanto o modelo a combustão BMW X1 quanto o BMW iX1, 100% elétrico, que estão aptos a receber a proteção balística em todas as versões. O programa BMW Protection no Brasil já oferece quatro modelos oficialmente homologados pela Engenharia Global da BMW, sendo o BMW Série 3 Protection, BMW X3 Protection, BMW iX3 Protection e BMW X5 PHEV Protection. A BMW é a primeira marca no Brasil a oferecer duas opções 100% elétricas com blindagem certificada (iX1 e iX3).

A blindagem custa a partir de R$ 109 mil durante o período de lançamento, está disponível em toda a rede autorizada da BMW no Brasil, e mantém a garantia de fábrica de dois anos para o veículo. A blindagem tem ainda garantia de três anos para a carroceria e cinco anos para os vidros, incluindo a blindagem do teto solar panorâmico, para as versões equipadas com esse item.

O programa é realizado em conjunto com a SBR Blindagens, dentro do nível de blindagem autorizado pelo Exército Brasileiro (NIJ-IIIA), e teve a solução homologada pela Engenharia global da BMW, para testes de durabilidade, qualidade, desempenho e segurança, visando preservar a correta funcionalidade dos sistemas eletrônicos presentes, tais como assistente de direção, frenagem de emergência, airbags, etc.

Na ocasião, foram realizados centenas de disparos com munições .44 Magnum e 9mm. O teste balístico considerou disparos em ângulos de 45° e 90° visando simular os mais diferentes ataques para oferecer maior segurança aos ocupantes. Além dos testes de resistência balística, o BMW X1 Protection passou por diversos testes de qualidade, durabilidade e dinâmica, incluindo o de dirigibilidade, em condições severas, simulando as mais diferentes situações em pista e vias urbanas.

O BMW Protection emprega manta de 15 camadas de aramida, aço balístico e polietileno, além da rastreabilidade e controle de todos os materiais pelo Exército, o projeto conta ainda com identificações a partir de um QR Code vinculado ao chassi do veículo.

Ampliação das atividades de Engenharia da BMW do Brasil

O departamento de engenharia local agora tem a responsabilidade de desenvolver e homologar especificações de blindagem para a América Latina. E o BMW X1 Protection e BMW iX1 Protection são os primeiros projetos dentro desse novo escopo, agora oferecidos no Brasil.

A Planta de Araquari e os Escritórios Nacionais em São Paulo são o lar do único departamento de engenharia global do Grupo BMW na América Latina, responsável por apoiar o desenvolvimento digital global e validar testes de qualidade locais. Testes de durabilidade de motores e seus componentes são realizados em todos os mercados da América Latina para apoiar as equipes de Engenharia Global.

Além disso, alguns dos engenheiros são responsáveis por testar e validar todo o sistema de infotainment para os lançamentos mais recentes da BMW globalmente, como os modelos de alta gama BMW iX e BMW i7, além dos novos BMW X1 e BMW Série 3 produzidos na Planta de Araquari. Nisso, o departamento local também contribuiu para o desenvolvimento global dos aplicativos My BMW App e My MINI App. (Foto: BMW/Divulgação).