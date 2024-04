Toyota lança Corolla Cross 2025 com novo design e mais tecnologias

A Toyota do Brasil anunciou a chegada do Novo Corolla Cross 2025, marcando um novo padrão de excelência em design, tecnologia e sofisticação na categoria, um “caminho sem volta” para quem busca a robustez de um SUV com a confiabilidade da Toyota. Com mais de 230 mil unidades produzidas, o Corolla Cross é um grande sucesso no mercado brasileiro e nos mais de 20 países da América Latina e Caribe onde é vendido. Em 2023, além de ter sido o eletrificado mais vendido do Brasil, o modelo também se destacou como o carro mais exportado do país.

O Novo Corolla Cross 2025 passa por sua primeira grande reestilização visual, recebe mais equipamentos e itens de comodidade, sem abrir mão do já consagrado sistema híbrido flex. O SUV chega ao mercado com grandes atributos para se manter como o automóvel com os proprietários mais satisfeitos do Brasil (96% de satisfação em Vendas e 91% em Pós-Venda), título que reforça o compromisso da Toyota com seus clientes em relação à qualidade, durabilidade e confiabilidade de seus produtos.

A linha 2025 do Novo Corolla Cross chega às concessionárias da Toyota a partir de 23 de abril em seis versões: XRX Hybrid (R$ 210.990), XRV Hybrid (R$ 202.690), GR-Sport (R$ 197.790), XRX (R$ 191.790), XRE (R$ 178.590) e XR (R$ 164.990), direcionado para o mercado de Vendas Diretas. Para pinturas metálicas um acréscimo de R$ 2.020,00 e nas pinturas perolizadas R$ 2.330,00.

Design mais moderno e sofisticado

O Novo Corolla Cross 2025 traz a dianteira totalmente renovada, com destaque para a nova grade em estilo colmeia que transmite modernidade e sofisticação. O conjunto óptico ganhou novo design nas versões XRX Hybrid, GR-Sport e XRX, combinando de forma ainda mais integrada farol alto e de baixa intensidade em lente única, com assinatura em LED e indicadores de direção sequencial tridimensional.

As novas rodas de liga leve de 18’’, desde a versão XRE, chegam também com novo design tridimensional para as configurações XRX e XRX Hybrid, remetendo a mais elegância. Já as lanternas traseiras foram redesenhadas e conferem ao SUV uma presença ainda mais marcante.

Interior – um novo patamar em acabamento e conforto

O Novo Corolla Cross recebeu refinamentos internos para garantir uma experiência ainda mais sofisticada aos ocupantes. Um dos principais destaques é o novo painel digital de 12,3 polegadas, presente em todas as versões a partir da XRE, com três menus configuráveis para acesso intuitivo as informações essenciais de condução.

Toda a linha 2025 do SUV recebe itens de conveniência como freio de estacionamento eletrônico, carregador de celular por indução nas versões XRE, XRX, GR-SPORT e XRX Hybrid, além do sistema elétrico de abertura e fechamento do porta-malas para as configurações XRX, GR-SPORT e XRX Hybrid. Este mecanismo também pode ser acionado com os pés por meio de sensores (kick sensor), proporcionando conveniência adicional ao motorista.

Os novos acabamentos internos ampliam a percepção de uma categoria superior, incluindo novo forro de teto em tecido, novas capas dos assentos e detalhes de combinação de cores e texturas de bancos, portas, console e painel. A iluminação ambiente agora está disponível desde a versão XRE.

O SUV ainda oferece direção eletroassistida progressiva, ar-condicionado digital automático com saída traseira – com sistema Dual Zone e S-Flow para as versões XRX, GR-Sport e XRX Hybrid -, banco do motorista com seis regulagens para altura, distância e inclinação, além de ajustes para inclinação do encosto e do assento nas mesmas três versões acima; banco do passageiro dianteiro com regulagem manual para quatro ajustes de distância e inclinação, entre outros itens que trazem conforto ao motorista e passageiros.

Motorização – foco em eficiência

O Novo Corolla Cross se mantém como o SUV flex mais econômico do país e o segundo carro flex mais econômico do mercado brasileiro, atrás apenas do Corolla sedã. O modelo ainda se destaca como o único SUV híbrido flex produzido no Brasil, na cidade de Sorocaba (SP).

As versões híbridas flex XRX Hybrid e XRV do Novo Corolla Cross são equipadas com o motor 1.8L VVT-i 16V de ciclo Atkinson flex, que entrega 101 cv quando abastecido com etanol e 98 cv quando abastecido com gasolina, com 14,5 kgf.m de torque (com etanol ou gasolina). Esse motor funciona em conjunto com dois motores elétricos (MG1 e MG2) de 72 cv de potência e 16,6 kgf.m de torque, garantindo respostas rápidas e condução aprimorada.

A versão híbrida flex é equipada com a transmissão Hybrid Transaxle, que opera por meio de planetária com engrenagem, eliminando perdas e atritos. Este tipo de transmissão entrega aceleração linear, simulando marchas de acordo com a demanda do motor sem desperdiçar energia e contribuindo para a eficiência de combustível. Os híbridos flex da Toyota têm um consumo 30% menor em comparação com as versões não eletrificadas e emitem até 70% menos CO₂ quando abastecidos com etanol.

As versões equipadas com o motor flex 2.0 Dynamic Force Dual VVT-iE 16V DOHC, que entregam até 175 cv e torque de 20,8 kgfm, receberam a implementação do sistema ORVR (On Board Refueling Vapor Recovery). A transmissão Direct Shift dessas configurações simula dez marchas, combinando a suavidade de uma transmissão CVT convencional com uma sensação de aceleração direta, graças a uma engrenagem mecânica que atua na arrancada do veículo, melhorando a aceleração em primeira marcha. O resultado é uma transmissão altamente eficiente em qualquer faixa de velocidade.

Segundo o INMETRO, o Corolla Cross híbrido é capaz de rodar 14,6 km/l na estrada e 17,7 km/l na cidade quando abastecido com gasolina. Com etanol, o modelo roda 10,1 km/l na estrada e 12,5 km/l na cidade.

Pioneirismo em eletrificados

A Toyota é líder global em eletrificados com mais de 23 milhões de veículos comercializados, que contribuíram cumulativamente para uma redução de mais de 176 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera. Seguindo uma trajetória de pioneirismo e evolução no desenvolvimento de novas tecnologias, a Toyota também foi a primeira a lançar, em 2019, o consagrado sistema híbrido flex, apresentado oficialmente no Corolla sedã e que também equipa o Corolla Cross desde 2021.

Atualmente, Toyota e Lexus correspondem por cerca de 40% dos modelos eletrificados em circulação nas ruas do Brasil, demonstrando um compromisso sólido da Toyota com o futuro, sustentabilidade e a inovação. No último ano, mais de 21 mil unidades híbridas foram vendidas entre as marcas Toyota e Lexus, sendo que 20 mil foram dos modelos Corolla e Corolla Cross. Esses números refletem não apenas uma liderança em vendas, mas também uma contribuição significativa para a redução das emissões de carbono e o avanço da mobilidade sustentável no país por meio da consagrada tecnologia híbrida flex.

Segurança

O Corolla Cross já chegou ao mercado como um dos mais bem equipados em itens de segurança de seu segmento. Na linha 2025, o modelo traz Controle de Velocidade de Cruzeiro Adaptativo (ACC) para todas as velocidades, adicionando mais comodidade e segurança nas viagens, juntamente com o suporte à frenagem de estacionamento (PKSB) disponível nas configurações XRX Hybrid, GR-Sport e XRX. Além disso, dois novos sensores dianteiros de estacionamento foram incorporados para garantir mais segurança e precisão ao manobrar.

O SUV é ainda equipado de série com o sistema de segurança ativa Toyota Safety Sense (TSS). O pacote contempla recursos como:

Sistema de Pré-Colisão Frontal (PCS): utiliza câmera e o radar de ondas milimétricas para detectar veículos e, diante da possibilidade de uma colisão, alerta o motorista com avisos sonoros e visuais e ativa a assistência de frenagem para evitar ou reduzir os danos de impacto. No Corolla Cross, o sistema também detecta pedestres e ciclistas;

Sistema de Assistência de Permanência de Faixa (LTA): com função de Alerta de Mudança de Faixa (LDA): em determinadas circunstâncias, o sistema é projetado para detectar desvios de pista quando as linhas divisórias são visíveis. Ao ouvir e ver os alertas, e depois de verificar que é seguro fazê-lo, o veículo deve ser redirecionado para o centro da pista. Esse sistema também inclui a funcionalidade de condução assistida, que, junto com o LTA, observa as marcações da estrada e faz ajustes para ajudá-lo a manter sua posição, aplicando suporte de direção extra e soando um alerta;

Faróis altos automáticos (AHB): sistema de segurança projetado para ajudar o motorista a ver mais claramente à noite sem distrair outros motoristas, trabalhando com uma câmera a bordo para detectar os faróis dos veículos que se aproximam e os faróis traseiros dos veículos na frente, alternando automaticamente entre os faróis altos e baixos;

Além do próprio Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC): é um sistema semelhante ao “cruise control” que permite a condução a uma velocidade constante predeterminada. O ACC usa o radar de ondas milimétricas montado na grade frontal e a câmera projetada a bordo para detectar veículos, calcular sua distância e ajustar a velocidade para ajudar a manter uma distância predeterminada de veículo para veículo.

Garantia

Como todos os produtos da marca Toyota no Brasil, o Novo Corolla Cross 2025 tem garantia de 5 anos, com o acréscimo de 3 anos em garantia para o sistema híbrido/elétrico, sem limite de quilometragem no uso particular, enquanto para uso comercial o limite é de 200 mil KM, prevalecendo o que ocorrer primeiro (tempo ou quilometragem). Os clientes brasileiros também contam com o apoio e os serviços do melhor pós-venda do país, que tem como objetivo proporcionar experiência completa e de excelência na compra, manutenção e recompra de um modelo Toyota. (Fotos: Toyota Brasil/Divulgação).