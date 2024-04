Megaloja da Casa China será inaugurada no Litoral; 100 mil produtos

Inaugura nesta terça-feira (30) uma megaloja da Casa China de 3 mil m², sendo 2.200 m² de área de vendas, em Paranaguá, no bairro Centro Histórico. O empreendimento recebeu um investimento de R$ 5 milhões e se destaca pelo amplo mix de 100 mil produtos e pela arquitetura moderna e confortável.

Com expectativa de atender aproximadamente 60 mil clientes por mês, a loja, localizada na Rua Julia da Costa, 117, conta com 14 check-outs e 60 vagas de estacionamento, gerando 40 empregos diretos. Com a adição desta unidade, o grupo totalizará 65 lojas e cerca de 1.000 funcionários.

A empresa optou por investir em tecnologia para oferecer uma experiência de compra superior, integrando-a em todos os processos. Além disso, a Casa China busca promover a economia local, contratando funcionários da região e firmando compromissos inclusivos com a comunidade, como o programa Clube de Desconto com as Secretarias de Inclusão e Indústria & Comércio da Prefeitura, beneficiando os PCD’s de Paranaguá.

O CEO da Casa China, Douglas Nomura, destaca o comprometimento da empresa em superar as expectativas dos clientes, oferecendo conforto e preços justos. Inclusive, a meta é expandir a equipe, priorizando a contratação de colaboradores locais para impulsionar o crescimento da cidade.

“Paranaguá sempre foi vista com muita importância pela Casa China, que já tem loja na cidade. Agora, o grupo aposta no desenvolvimento da região e quer oferecer ainda mais para a população, por isso, idealizamos este novo conceito, com uma megaloja, que será uma das maiores da rede. Além disso, Paranaguá é a cidade-mãe do Paraná, destacando-se entre as maiores do estado, impulsionada pela influência do porto. Aliada a essa força da tradição, observamos uma crescente demanda dos parnanguaras por produtos de qualidade e com preços justos”, afirma Nomura.

Com uma loja moderna, toda climatizada e visualmente atraente, a Casa China Paranaguá se destaca por sua arquitetura planejada para proporcionar uma experiência de compra fluida e agradável, com dois andares, elevador e acessibilidade para todos, contribuindo para o embelezamento da cidade.

Além de trabalhar com itens importados que passam por rigorosos testes de qualidade, a empresa também é parceira de renomadas marcas, como Tramontina, Tilibra, Disney, Estrela, Faber Castell, Plasvale, Plasútil, Vonder, Sanremo, Arthi, Foroni, Bic, Nadir Figueiredo e Wheaton.

