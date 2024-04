Pneus Pirelli P Zero Elect para o novo Lamborghini Urus SE

Pirelli e Lamborghini criaram em conjunto pneus P Zero personalizados de 21, 22 e 23 polegadas, bem como um pneu Scorpion Winter 2 de 22 polegadas, para o novo Urus SE: a primeira variante híbrida plug-in do SUV da Lamborghini. Esse foi o resultado de um longo e intensivo programa de desenvolvimento em conjunto, incluindo testes a mais de 300 km/h no circuito de Nardò, na Itália, assim como temperaturas de – 30ºC no Círculo Polar Ártico. Os quatro novos tipos de pneus apresentam a marcação Elect da Pirelli, denotando um pacote de tecnologias que aprimora as características dos carros eletrificados. A construção, o padrão da banda de rodagem e os compostos destes novos pneus são otimizados para suportar as elevadas exigências de torque do Urus SE, bem como para suportar seu peso, reduzir o ruído da estrada e aumentar a vida útil da bateria graças à redução de resistência ao rolamento.

Um P Zero, três medidas

Os três novos pneus Pirelli P Zero para o novo Lamborghini Urus SE foram projetados para complementar seus requisitos e características específicas. Enquanto a versão de 21 polegadas enfatiza o conforto, a versão de 23 polegadas é mais voltada ao desempenho e também a mais requisitada. Para combinar com o estilo esportivo de direção do carro, Pirelli e Lamborghini trabalharam para promover uma sensação de direção responsiva, precisa e previsível, tanto na condução do dia a dia quanto na pista. Graças aos perfis e materiais desenvolvidos especificamente para suportar as elevadas forças que atuam no Urus, o superaquecimento e a abrasão dos pneus são minimizados, o que significa que mesmo manobras extremas são possíveis. Além disso, a utilização de compostos que não são sensíveis a mudanças de temperatura torna os pneus P Zero do Lamborghini Urus SE consistentes numa vasta gama de condições, mesmo em pista molhada. Os engenheiros da Pirelli também foram solicitados a garantir uma direção confortável e baixa resistência ao rolamento, a fim de melhorar a eficiência.

Scorpion Winter 2 para o rigoroso inverno

O Scorpion Winter 2 é a mais recente atualização de pneu de inverno desenvolvido pela a Pirelli para SUVs. A estrutura 3D da banda de rodagem, em que as lamelas assumem um padrão em zigue-zague à medida que o pneu se desgasta, torna-o eficaz durante toda sua vida útil e garante segurança em condições de frio: especialmente na neve. Para o Lamborghini Urus SE, o departamento de P&D da Pirelli se concentrou especialmente nos materiais, proporcionando uma tração ainda maior graças a um composto específico testado no Círculo Polar Ártico. Esse composto, que performa extremamente bem em piso seco, também é altamente flexível em baixas temperaturas, oferecendo excelente aderência em superfícies escorregadias.

A gama da Pirelli para o Lamborghini Urus

Os novos pneus P Zero e Scorpion Winter 2 completam a gama da Pirelli desenvolvida para o Lamborghini Urus ao longo dos anos: P Zero de 21, 22 e 23 polegadas e P Zero Corsa de 22 polegadas para o verão; Scorpion Zero All Season de 22 polegadas; Scorpion Winter de 21 e 22 polegadas e Scorpion Ice Zero 2 (cravejado) de 21 polegadas para o inverno. Além disso, a Pirelli adaptou o P Zero Trofeo R para um SUV pela primeira vez com o Lamborghini Urus Performante. Esse pneu semi-slick de 22 polegadas, feito especialmente para a pista – mas também homologado para as ruas – ajudou o Urus Performante a estabelecer um novo recorde no Pikes Peak International Hill Climb de 2022: o evento de escalada mais conhecido no mundo. (Fotos: Lamborghini/Divulgação).