NTN marcará presença na Autopar 2024

A NTN Rolamentos do Brasil, que faz parte do Grupo NTN com mais de um século de atuação no fornecimento de rolamentos para as principais montadoras, participa de mais uma edição da Autopar – Feira de Fornecedores da Indústria Automotiva – que acontecerá de 08 a 11 de maio, no Expotrade, em Pinhais-PR. A empresa apresentará as novidades de suas linhas produtos de rolamentos de roda, kits sensores, kits de rolamentos, sensores ABS e rolamentos de caixa de câmbio para atender a frota circulante de veículos.

Assim como em outras edições, a expectativa é que o evento mais uma vez reúna um público qualificado do setor da reposição na região, importante mercado para a empresa.

As equipes de profissionais nas áreas técnica e comercial estarão à disposição para oferecer todo o suporte aos visitantes no estande, com localização J80.

“A participação no evento é importante para fidelizar clientes, promover as marcas e as linhas de produtos. Será uma honra estar presente na Autopar e apresentar nossa marca ao mercado de reposição”, diz Gilssara da Paz, executiva de Vendas & Marketing de Produto.

Para Mariana Di Monte, gerente de Vendas & Marketing – OEM e Aftermarket da NTN, a interação que ocorre com o público que visita o público durante a feira permite a troca de experiências e apresentação das novidades das linhas de produtos do portfólio e os diferenciais que oferecem.

Com planta em Fazenda Rio Grande-PR, a empresa atende montadoras e o mercado de reposição com ampla cobertura das marcas NTN e SNR em constante evolução para oferecer soluções da frota circulante de veículos.

Por meio dos canais digitais, a empresa leva informação e conhecimento técnico ao mercado.

(Foto: NTN Rolamentos/Divulgação).