Hitech Electric anuncia promoção na linha de utilitários 100% elétricos

A Hitech Electric, empresa brasileira de eletromobilidade, inaugurou no início do mês de abril, em parceria com o Grupo Carueme, a primeira concessionária exclusiva da marca na cidade de São Paulo. Agora, para dar continuidade à campanha de lançamento da loja, a Hitech Electirc anuncia uma promoção exclusiva em toda a sua linha de veículos utilitários 100% elétricos vendida na unidade da capital paulista. As ofertas chegam a 13% de desconto e são válidas para as 100 primeiras unidades vendidas ou até 31 de maio.

Na loja de 600m² localizada no bairro do Morumbi, na Zona Sul da capital paulista, os interessados poderão comprar três modelos com descontos de até 13%. O veículo de entrada e.coDelivery, que normalmente custa R$ 130 mil, na promoção pode ser adquirido por menos de R$ 115 mil. Já o modelo e.coCargo, com baú de 5m³, vinha sendo comercializado por cerca de R$ 160 mil e agora está custando menos de R$ 140 mil. Por fim, o e.coTruck, que tem capacidade para transportar até 800 kg e é ideal para operações internas ou a curta distância, baixou de R$ 158 mil para R$ 137 mil.

“Essa ação promocional tem o objetivo de proporcionar aos clientes maior possibilidade de aquisição dos veículos a curto prazo. Assim, além de comprovar a eficiência e a economia dos modelos da Hitech, poderão ajudar a reduzir a emissão de gases poluentes que contribuem com efeito estufa”, explica Rodrigo Contin, CEO da Hitech Electric.

A Hitech Electric é uma empresa pioneira em eletromobilidade e foi a primeira a lançar no Brasil um veículo autônomo e elétrico com desenvolvimento totalmente nacional, assim como veículos utilitários homologados para logística urbana last-mile elétrica. A nova loja fica na Avenida Giovanni Gronchi, 1.450, e abre de segunda a sexta das 8h30 às 18 Horas, e aos sábados, das 9 às 13 horas. A montadora nacional faz parte do programa de Corporate Venture Capital (CVC) da Positivo Tecnologia – empresa brasileira de tecnologia que é parceira estratégica e investidora tecnológica da startup –, que aporta recursos em startups com atuação ou operação na Amazônia Ocidental.

No ano passado, a Hitech Electric iniciou sua expansão e aumentou o faturamento em seis vezes. De lá para cá, também firmou parcerias com concessionárias nas cidades de Campinas-SP, Ribeirão Preto-SP, São Paulo-SP, Goiânia-GO e Brasília-DF. (Fotos: Hitech Eletric/Divulgação).