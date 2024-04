MINI apresenta o novo Aceman 100% elétrico

O novo MINI Aceman é o resultado é uma interpretação contemporânea da visão diferenciada do clássico Mini, inventado pelo Sir Alec Issigonis: utilização máxima do espaço com um tamanho compacto, combinada com um conceito de condução moderno.

O design do modelo possibilita espaço para cinco passageiros dentro de um veículo com pouco mais de quatro metros de comprimento. A MINI se baseia em tecnologias inovadoras para aprimorar o interior com uma experiência digital envolvente, enquanto a condução totalmente elétrica do MINI Aceman proporciona um impulso característico de kart da MINI. Combinado com sistemas de assistência modernos e design marcante, os valores tradicionais da marca pavimentam o caminho para um futuro MINI totalmente elétrico.

A arquitetura do veículo do novo modelo é baseada em um conceito de condução totalmente elétrico. Com sua frente marcante, contornos robustos e postura atlética, o Aceman mede 4,07 metros de comprimento, 1,75 metros de largura, 1,50 metros de altura e está posicionado entre o MINI Cooper e o MINI Countryman.

“O MINI Aceman é um carro com personalidade jovem dentro da nova família MINI. Ele tem uma linguagem de design independente, é compacto e ágil. Com sua expressão distinta, é o companheiro perfeito para o dia a dia daqueles que valorizam a individualidade em áreas urbanas”, enfatiza Oliver Heilmer, Chefe de Design da MINI.

Visualmente, o Aceman segue o conceito de design “Clever Use of Space”, mas ganhou uma releitura distinta. A utilização criativa do espaço garante que o novo MINI Aceman seja ágil e ágil no tráfego urbano, ao mesmo tempo em que oferece amplo espaço para os ocupantes. Superfícies contínuas destacam as cores expressivas e elegantes da carroceria. O caráter versátil e aventureiro do MINI Aceman são enfatizados pelas barras de teto e rodas de tamanhos que variam de 17 a 19 polegadas.

Com design exclusivo, os faróis de LED do carro também enfatizam a posição distinta do MINI Aceman dentro da família de modelos MINI. Sua forma é perpetuada na clareza do design do capô com suas linhas precisas, dando a frente do veículo seu caráter diferenciado. Os elementos de luz diurna dos faróis de LED podem ser alternados entre três modos diferentes, reforçando o caráter expressivo deste novo membro da família MINI.

A parte traseira do veículo reflete clareza de design, apresentando grandes superfícies horizontais que enfatizam a postura ampla e estável do veículo. As lanternas traseiras verticais contam com três gráficos distintos e confirmam o caráter do MINI Aceman de maneiras diferentes.

O estilo de design MINI “Simplicidade Carismática” é expresso de forma particularmente clara no interior. Com sua redução consistente em termos de design interior, o MINI Aceman segue a visão original de Alec Issigonis, o inventor do clássico Mini. Com seu volante de fácil manuseio e um display central OLED, o cockpit ecoa elementos-chave de design do clássico Mini.

O banco traseiro, de tamanho generoso, oferece espaço para três passageiros. Graças ao encosto dobrável na proporção 60:40, o compartimento de bagagem pode ser estendido de 300 litros para até 1.005 litros conforme necessário.

Com tecnologias inovadoras, o display circular OLED confere ao interior uma qualidade expressiva adicional. Com um diâmetro de 240 mm, o instrumento central apresenta um design extremamente plano e uma superfície de vidro de alta qualidade. O inovador Sistema Operacional MINI 9 permite que todas as funções de condução sejam operadas de forma intuitiva por toque ou voz.

Os Modos de Experiência Emocional MINI aprimoram o interior com experiências imersivas para o usuário. No MINI Aceman, duas unidades projetoras emitem gráficos iluminados especiais no painel com padrões e cores diferentes. Alterações são feitas no esquema de cores dos padrões de luz e na iluminação ambiente em todo o interior, dependendo do Modo de Experiência selecionado. Os novos Sons de Condução MINI aprimoram a experiência da mobilidade totalmente elétrica. Juntamente com elementos gráficos específicos no display OLED, os ocupantes do veículo desfrutam de uma experiência de condução totalmente nova no interior do MINI Aceman.

O MINI Aceman está disponível exclusivamente com motorização elétrica, permitindo mobilidade local livre de emissões. O motor elétrico eficiente garante a característica diversão ao dirigir da MINI tanto em áreas urbanas quanto em passeios além dos limites da cidade.

O novo MINI Aceman estará disponível nas versões MINI Aceman E e MINI Aceman SE. O motor elétrico de 135 kW/184 cv do MINI Aceman E gera um torque de 290 Nm, acelerando o carro de zero a 100 km/h em 7,9 segundos e atingindo uma velocidade máxima de 160 km/h. Com uma potência de 160 kW/218 cv, o MINI Aceman SE gera um torque de 330 Nm, permitindo que o veículo acelere de 0 a 100 km/h em 7,1 segundos e alcance uma velocidade máxima de 170 km/h. Com capacidade energética de 42,5 kWh, a bateria do MINI Aceman E alcança uma autonomia de até 310 quilômetros no ciclo de teste WLTP. A bateria de alta voltagem do MINI Aceman SE tem capacidade energética de 54,2 kWh e possibilita uma autonomia de até 406 quilômetros de acordo com o WLTP. (Foto: MINI/Divulgação).