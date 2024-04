Professora e dois empresários foram os ganhadores da 66ª edição do programa Nota Curitibana, sorteado nesta segunda-feira. Os prêmios eram de R$ 50 mi, R$ 20 mil e 10 mil, respectivamente. O programa Nota Curitibana gera créditos e premia consumidores que colocam CPF na nota.

Segundo a prefeitura de Curitiba a professora Marianna Boia Ferreira levou para casa o prêmio de R$ 50 mil e os empresários Plautos Cattalini Lins e Jorge Alberto Remez Junior, ganharam R$ 20 mil e R$ 10 mil, respectivamente.

Também foram premiadas a APPF CEI Lauro Esmanhoto e Associação Hospitalar de Proteção à Infância Raul Carneiro, com R$ 25 mil cada; Pequeno Cotolengo-Dom Orione e APPF – Escola Municipal São Miguel, com 10 mil cada; e a Associação Alírio Pfiffer, com R$ 5 mil.

Moradora do bairro Santo Inácio, a professora Marianna veio receber o prêmio de R$ 50 mil acompanhada do esposo, Thiago Maurício da Silva e os filhos.“Estamos construindo uma casa nova, então esse recurso vai nos ajudar neste projeto”, contou ela, que teve premiada uma nota fiscal pedida na escola das crianças.

Jorge Remez Júnior, que é empresário do ramo náutico, diz que sempre pede CPF na Nota, tanto em Curitiba quanto em Balneário Camboriú, onde mora. “Foi premiada, com R$ 10 mil, uma nota que pedi para uma administradora de imóveis de Curitiba”, lembrou ele, que estava acompanhado pela esposa, Neide Barreto Remez.

Plautos, que mora no Campo Comprido e é empresário do ramo mecânico, comemorou os R$ 20 mil que levou para casa. “Foi uma boa surpresa, graças a uma nota fiscal pedida na escola dos meus filhos”, disse.

Professora Marianna Boia Ferreira recebe o prêmio de R$ 50 mil do Nota Curitibana. Foto: Divulgação/SMCS.

Como participar do Nota Curitibana?

Para participar dos sorteios e ainda conseguir resgatar créditos, o contribuinte precisa fazer um cadastro no site do Nota Curitibana e informar o CPF na emissão da nota fiscal quando contratar um serviço.

É possível pedir o CPF na nota de serviços em estabelecimentos como empresas de planos de saúde, escolas particulares, lavanderias, corretagem de seguros, faculdades, cursos de idiomas, construtoras, oficinas mecânicas, empresas de vigilância e limpeza, salões de beleza, entre outros. Em média, 15% do valor do imposto pago de ISS na prestação de serviços é convertido em crédito.

Para os sorteios, a primeira nota fiscal eletrônica do mês gera um bilhete, independentemente do valor. E, na sequência, a cada R$ 50, é gerado um cupom, com validade para o mês do respectivo sorteio.

O 66º sorteio Nota Curitibana teve 125.905 participantes com 2.785.912 bilhetes referentes a notas pedidas no mês de dezembro de 2023. O programa conta com 234.721 cidadãos cadastrados para os sorteios. Desde seu lançamento, em 2018, o Nota Curitibana já distribuiu R$ 16,93 milhões em premiações.

Além dos prêmios, o Nota Curitibana gera créditos, que podem ser transferidos para a conta corrente, cartão-transporte Urbs e ainda para abater até 50% do valor do IPTU.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Rango barateza A ousadia da “melhor coxinha das galáxias” feita em Curitiba; fui provar! Negócios! Gigante paranaense, Grupo Zonta inaugura novo atacarejo no estado vizinho Novidades Substituta da estação-tubo é instalada no ponto de partida do novo Inter 2