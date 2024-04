Peugeot celebra 20 anos da realidade virtual

A Peugeot utiliza a realidade virtual há 20 anos, para inovar de forma mais rápida e eficaz. Por duas décadas, a Marca do Leão tem usado o mundo virtual para servir o mundo real, atender às necessidades dos clientes e se preparar para a mobilidade sustentável de amanhã. O carro-conceito Peugeot Inception e o controle de direção Hypersquare, dois dos projetos mais recentes que se beneficiaram das ferramentas de realidade virtual, serão apresentados na feira VivaTech, que acontecerá de 22 a 25 de maio em Paris.

Já em 2004, a Peugeot começou a usar ferramentas de realidade virtual no processo de desenvolvimento de seus novos modelos com as instalações de última geração que acabaram de ser inauguradas em um espaço de 500 m2 no coração da ADN (Automotive Design Network), o centro de design Stellantis localizado em Vélizy, perto de Paris.

Em 2004, ano de inauguração do centro de design, nasceu o Cave 1, a principal ferramenta de realidade virtual utilizada pela Peugeot. Uma sala imersiva composta por 5 projetores com resolução de 1280 x 1024 pixels combinados com cinco telas fixas medindo 2,90 x 2,32 m. O conjunto formava uma sala cúbica, com imagens projetadas em cada uma das paredes. Isso cria um ambiente 3D imersivo para o usuário, onde veículos ou componentes em tamanho real podem ser apresentados de forma realista.

A Cave 1 forneceu uma ferramenta de design complementar antes de dar vida aos modelos físicos, usando o campo da ergonomia e dos processos de fabricação. Facilitou a compreensão dos projetos, bem como seu compartilhamento entre diferentes equipes, permitindo uma implementação mais rápida e oferecendo novas possibilidades de fazer mudanças rápidas.

Ao lado da Cave 1, a Holobench, uma mesa de realidade virtual composta por duas telas, trouxe um elemento do mundo real para a realidade virtual. Isso proporcionou outra dimensão para o usuário, com a tecnologia de feedback de força, fornecendo a visualização de peças extraídas do modelo digital e a simulação de montagens ou desmontagens.

Em 2015, a Peugeot passou para o próximo nível ao acessar um novo desenvolvimento em realidade virtual: Cave 2. Essa nova sala de realidade virtual imersiva ainda está instalada no coração do ADN hoje, com várias marcas Stellantis se beneficiando da instalação. Seis projetores 4K (4096 x 2160 pixels) projetam imagens em 5 telas de parede com 4,50 m de largura, 2,37 m de altura e 3,50 m de profundidade.

A Cave 2 oferece uma capacidade tecnológica sem precedentes graças a 30 computadores que incorporam 70 placas gráficas. Esse poder de processamento permite, pela primeira vez, trabalhar em detalhes mais específicos de design exterior e interior, como acabamentos e combinações de cores.

Desde 2004, a realidade virtual tem sido usada no design de todos os novos modelos Peugeot. Ela permite a rápida avaliação, modificação e validação de vários elementos de cada projeto antes de passar para os protótipos físicos, que são, portanto, produzidos em quantidades menores. Com menos protótipos físicos, há uma economia de tempo e de custos.

Desde o início da realidade virtual para essas avaliações, as marcas Stellantis economizaram mais de 3 milhões de euros. No entanto, não são apenas os veículos que são testados na Cave 2: os estandes dos salões do automóvel e até mesmo a escultura do Leão que representa a Peugeot passaram por essas 5 paredes.

A Cave 2 viu mais de 3.000 revisões de projetos nos últimos 10 anos, incluindo um dos projetos mais recentes da Peugeot: o controle de direção Hypersquare. Ele foi apresentado e revisado em várias interações com equipes que incluíam design, marketing e produto, contribuindo para o seu desenvolvimento.

O Conceito Inception incorpora a visão otimista da Peugeot para seus futuros veículos elétricos com um design felino e uma cabine revolucionária que incorpora uma nova geração do i-Cockpit. Essa cabine integra o mais recente controle de direção Hypersquare, uma tecnologia inovadora que transforma a experiência e o prazer de dirigir, substituindo o volante tradicional por controles elétricos digitais.

A Peugeot apresentará pela primeira vez ao público francês o Inception Concept e seu controle de direção Hypersquare no salão VivaTech, que acontecerá de 22 a 25 de maio de 2024, em Paris. (Foto: Peugeot/Divulgação).