Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (1º)

ALCIONE FRIDLUND, 78 ano(s). Profissão: DELEGADO POLICIA. Filiação: FREDERICO FRIDLUND e ARMELINDA FRIDLUND. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 1 de maio de 2024 às 11:00h.

ALEX CEZAR MIRANDA, 34 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Filiação: ELIANE DO ROCIO MIRANDA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 1 de maio de 2024 às 10:00h.

ANGELO MIOTTO, 81 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: MARIA DE LIMA MIOTTO. Filiação: JOSE MIOTTO e AMALIA MIOTTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 1 de maio de 2024 às 16:30h.

ANTONIO ADELIO DOS SANTOS, 76 ano(s). Profissão: BOMBEIRO(A). Cônjuge: ANA THEREZA GUEDES DOS SANTOS. Filiação: ABILIO DOS SANTOS e ELENA KUTNER. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 1 de maio de 2024 às 14:00h.

ANTONIO CASSIANO DA SILVA, 69 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: CLEUZA MARIA RODRIGUES DA SILVA. Filiação: FIRMIANO SALVADOR DA SILVA e ARACI JOSE VIEIRA. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 1 de maio de 2024.

ANTONIO MARCOS SEVERINO, 53 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: CELIA DO NASCIMENTO SEVERINO. Filiação: AURELIANO SEVERINO e APARECIDA DE FARIAS SEVERINO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 1 de maio de 2024 às 16:30h.

BENEDITO PADILHA RIBAS, 54 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: DIAMIRO RIBAS e SEBASTIANA PADILHA RIBAS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 1 de maio de 2024.

BRUNO MARQUES, 27 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JAIRO MARQUES e ROSICLETA POMPEU MATTAS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 1 de maio de 2024 às 16:00h.

CECILIA PIRES DA SILVA, 62 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Cônjuge: GETULIO SANTOS DA SILVA. Filiação: JOAQUIM ALVES PIRES e DALILA DA SILVA PIRES. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO GUARITUBA, quarta-feira, 1 de maio de 2024 às 17:00h.

CRAUDELEI MARIA MARTINS, 56 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ORLANDO MARIA MARTINS e ANALIA SANTIAGO FRANCA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 1 de maio de 2024 às 12:00h.

ELIZEU SIQUEIRA LIMA, 67 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ELIZEBIO SIQUEIRA LIMA e ANA TOMAZ DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 1 de maio de 2024 às 11:00h.

HOMERO MARCHESINI DE BRITO, 71 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: LIDIA DAS GRACAS PORTELA DE BRITO. Filiação: HOMERO ALVES DE BRITO e IRENE CELESTINA MARCHESINI D BRITO. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 1 de maio de 2024 às 16:00h.

IDENOR VALDEMAR DREYER, 69 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: SANDRA ADRIANA STEUERNAGEL. Filiação: IVO DREYER e ZENI DREYER. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 1 de maio de 2024.

ISABEL CONSELHEIRO DA CRUZ ROCHA, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADAO FLORENTINO DA ROCHA. Filiação: VICENTE CONSELHEIRO DANTAS e TEODORA DA CRUZ CONSELHEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quinta-feira, 2 de maio de 2024.

ISABEL CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS, 58 ano(s). Profissão: ANALISTA CONTABILIDADE. Filiação: NIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS e ISOLDA MARIA DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 1 de maio de 2024 às 19:00h.

JUDITHE RODRIGUES DOS SANTOS, 85 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: JOSE MARIA DOS SANTOS. Filiação: LUCIO RODRIGUES CARDOSO e VIDALVINA CARDOSO. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, quarta-feira, 1 de maio de 2024 às 16:30h.

JULIO CEZAR KOZOSKI FERNANDES, 29 ano(s). Profissão: ESTOQUISTA. Filiação: JOAQUIM VITOR FERNANDES e LUCILENE KOZOSKI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 1 de maio de 2024 às 13:00h.

LUCIMAR DE OLIVEIRA, 55 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: PAULO ROMAO DE OLIVEIRA e MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, terça-feira, 30 de abril de 2024 às 17:00h.

LUCIO COSSUOVSKI, 67 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A) EMPRESAS. Filiação: THOMAZ COSSUOVSKI e OTTILIA COSSUOVSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 1 de maio de 2024 às 09:00h.

LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA, 85 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ZEILA MARIA DE BONA OLIVEIRA. Filiação: ZAIR CANDIDO DE OLIVEIRA e JACI REAL PRADO DE OLIVEIRA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, terça-feira, 30 de abril de 2024 às 17:00h.

LUIZ CARLOS DONADELLO DE CARVALHO, 72 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: ORESTES TEIXEIRA DE CARVALHO e IRACI DONADELLO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CAMPO LARGO DA ROSEIRA, quarta-feira, 1 de maio de 2024.

MANOEL MARCOS FERNANDES, 73 ano(s). Profissão: TAXISTA. Filiação: LUIZ MARCOS FERNANDES e ADENIR FARIAS FERNANDES. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 1 de maio de 2024 às 17:00h.

MARIA APARECIDA DA SILVA, 65 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: MIGUEL MARTINS DA SILVA. Filiação: JOSE ARISTIDES DE OLIVEIRA e ELIZIA GOMES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 1 de maio de 2024 às 10:00h.

MARIA APARECIDA DOS SANTOS MAIA, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARIO DOS SANTOS MAIA. Filiação: JOSE LOURENCO MONTEIRO e ETELVINA DOS SANTOS MONTEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 1 de maio de 2024 às 13:30h.

MARIA BERNADETE SANTAR, 72 ano(s). Profissão: ESCRITURÁRIO(A). Filiação: GREGORIO SANTAR e ANTONIA SANTAR. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 1 de maio de 2024 às 17:00h.

MARIA DO ROSARIO FREIRE, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MANOEL LAURINDO FREIRE e MARIAS VITORINA FREIRE. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL BOSQUE DA SAUDADE – MATINHOS/PR, terça-feira, 30 de abril de 2024 às 17:00h.

MARIA DOS SANTOS DA SILVA, 68 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: ANTONIO VIEIRA DA SILVA e ROSA SANTOS DA SILVA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PARQUE DAS ARAUCÁRIAS, quarta-feira, 1 de maio de 2024 às 10:00h.

MARIA NEIDE DA SILVA ALVES, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ELIAS ALVES. Filiação: MANOEL BUENO DA SILVA e DOZILIA MADALENA DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 1 de maio de 2024 às 17:00h.

MARILENA BARAQUETH GAMBOA, 76 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOSE ANTONIO GAMBOA FILHO. Filiação: ADEL ELIAS BARAQUETH e FLORIZA FERES ELIAS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 1 de maio de 2024 às 16:00h.

MATILDE HIRONAKA OSHIRO, 68 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: JULIO EISUKE OSHIRO. Filiação: MASSAO HIRONAKA e MITUKO HIRONAKA. Sepultamento: CEM MUNICIPAL DE BANDEIRANTES PR, terça-feira, 30 de abril de 2024 às 17:00h.

MELINA ALVES LINS FLORIO, 3 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: ROBERTO DE CARVALHO CAVALCANTI FLORIO e MONIQUE ALVES ACIOLI LINS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 1 de maio de 2024 às 11:00h.

ONEI DA SILVA, 56 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: LEVINO PINTO DA SILVA e ILDA DA LUZ SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 1 de maio de 2024 às 11:00h.

PAULO ROBERTO GOMES, 70 ano(s). Profissão: FISCAL. Filiação: ERMELINO GOMES e JANDIRA DA SILVA GOMES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, terça-feira, 30 de abril de 2024 às 16:00h.

PEDRO LUIZ NICOLAU, 94 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: LIGIA MARIA FREIRE NICOLAU. Filiação: TUFY NICOLAU e MARIA AMELIA VALLE NICOLAU. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 1 de maio de 2024 às 11:30h.

ROQUE ANDRE ORTH, 65 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: BRUNO ORTH e IRMA ORTH. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 1 de maio de 2024.

SOLANGE BEATRIZ DUARTE ROSA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PACIFICO LEAO ROSA. Filiação: AMARO ANTONIO DUARTE NETO e MARIA FREITAS DUARTE. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 1 de maio de 2024.

SONIA CASSEMIRO MAFORT, 68 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JACYR JOSE MAFORT. Filiação: ALBINO CASSEMIRO e ANGELINA CASSEMIRO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 1 de maio de 2024 às 16:00h.

TOSHYO YAGUESHITA, 88 ano(s). Profissão: FARMACÊUTICO(A). Cônjuge: ALZIRA YAGUISHITA. Filiação: KANOSHI YAGUESHITA e TAKA YAGUESHITA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 1 de maio de 2024 às 18:00h.

VALERIA SIBILLA FARIA, 87 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: JOB FARIA. Filiação: JOAO ALTAMER e ANNA ALTAMER. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 1 de maio de 2024 às 09:00h.

VERA HALTEMAM, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GERMANO HALTEMAM. Filiação: REYNALDO KEIL e FRIEDA KEIL. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, terça-feira, 30 de abril de 2024 às 17:00h.

WATSON SIMON DA COSTA, 61 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: SIMON DA COSTA e LEONOR SIMON DA COSTA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 1 de maio de 2024.

WILSON CUNICO, 77 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: JUSSARA DO ROCIO CUNICO. Filiação: DOMINGOS CUNICO e IDALINA DA SANTA CUNICO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, quarta-feira, 1 de maio de 2024 às 15:30h.

