A rainha do pop Madonna, que prepara um show gigantesco para este sábado na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, deve aumentar a sua fortuna em mais de US$ 100 milhões após o fim da “Celebration Tour”, a turnê que celebra seus 40 anos de carreira.

A estimativa da revista Forbes é de que a fortuna da estrela já tenha passado dos US$ 580 milhões, e deve aumentar consideravelmente após o encerramento da turnê, que começou em janeiro do ano passado.

Esses US$ 100 milhões, segundo a Billboard, devem ser reflexo do aumento no número de apresentações -no começo, estavam previstos 60 shows, mas, com o show em Copacabana esse número vai fechar em 81 apresentações.

Historicamente, Madonna arrecadou em 40 anos mais de US$ 1,4 bilhão com suas turnês, vendendo cerca de 12 milhões de ingressos ao longo de 575 shows, o que a põe no ranking de artistas mulheres com maior arrecadação em turnês. O número é próximo daquele que a “Eras Tour” de Taylor Swift fez no ano passado, chegando a US$ 1,04 bilhão até o fim de 2023. A turnê segue acontecendo ao longo deste ano.

A turnê “Sticky & Sweet” de Madonna, realizada entre 2008 e 2009, foi também um recordo à sua época, arrecadando mais de US$ 400 milhões em 85 shows e vendendo 3,5 milhões de ingressos.

