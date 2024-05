Três pessoas morreram na manhã desta quarta-feira (1º) em um grave acidente envolvendo um carro e um caminhão, na PR-407, em Pontal do Paraná, no litoral do estado.

De acordo com informações do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), as vítimas fatais são dois adultos e uma criança. A batida frontal entre os dois veículos aconteceu no bairro Guaraguaçu.

As três vítimas estavam em um Volkswagen Gol. Por conta do acidente, a rodovia foi interditada. Em atualização às 11h23, a EPR Litoral Pioneiro, concessionária responsável pelo trecho, confirmou a liberação das pistas.

A concessionária também informou que os veículos foram removidos pelo guincho e levados ao pátio da polícia.

Foto: Divulgação/BPRv.

