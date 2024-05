Empresa catarinense de palhetas automotivas atende Tesla e GWM

A Autoimpact, fabricante de soluções em limpadores de para-brisa no setor automotivo, continua a sua trajetória de sucesso, destacando-se como a marca que mais cresce no segmento de palhetas no aftermarket automotivo. Especialista na área, a empresa catarinense oferece hoje a maior linha de palhetas do Brasil, atendendo 99% da frota nacional e importada, com mais de 4 mil aplicações catalogadas.

Recentemente, a Autoimpact expandiu sua atuação na América do Sul, atendendo países como Uruguai, Bolívia e Paraguai, atingindo um crescimento de 25%, além de se destacar como líder na região Sul do Brasil. Com uma filosofia centrada na excelência e no comprometimento com a satisfação do cliente, a projeção para 2024 é ampliar a internacionalização dos negócios e se tornar uma das três principais marcas de preferência em palhetas da América do Sul.

“Acreditamos que a palheta não é apenas um acessório, mas sim um item essencial de segurança. Nosso compromisso em oferecer produtos de qualidade e soluções inovadoras tem impulsionado nosso crescimento e nos permitindo alcançar novos mercados”, destaca Leonardo Proença, CEO da Autoimpact.

Dos utilitários às máquinas agrícolas

Com um mix de mais de 130 palhetas, incluindo a recente adição das linhas Universal e Multi Adapter, a Autoimpact oferece soluções de alta qualidade para uma ampla variedade de veículos, desde leves e utilitários até carros elétricos e máquinas agrícolas.

Além disso, a empresa está constantemente buscando expandir seu portfólio, com o lançamento previsto da Linha de Palhetas Híbridas e do Aditivo Limpa Para-Brisa, ambos projetados para oferecer ainda mais eficiência e desempenho.

“A Autoimpact está comprometida em continuar oferecendo produtos e serviços de excelência, mantendo-se na vanguarda da inovação e da qualidade. Nossa equipe está empenhada em superar as expectativas dos nossos clientes e em fortalecer ainda mais nossa posição como líderes do setor”, afirma Proença.

Este ano, a empresa está presente na Copa Truck 2024, patrocinando o piloto Jaidson Zini, da equipe ASG Motorsport – Mercedes-Benz. O paranaense, que possui história de sucesso nas competições automobilísticas, espera continuar sua trajetória de conquistas nesta edição da competição. A formalização desta parceria, além de fomentar um esporte que está atrelado ao segmento, dá início à divulgação dos novos projetos. (Fotos: Autoimpact/Divulgação).