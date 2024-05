Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (02)

ALEXANDRE SPAK, 49 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: AFONSO SPAK e TEREZINHA SPAK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 1 de maio de 2024 às 16:00h.

ANTONIA OLIVEIRA DE ALMEIDA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO GOMES DE ALMEIDA. Filiação: MIGUEL DE OLIVEIRA e EUDOXIA EMERENCIANA DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quarta-feira, 1 de maio de 2024 às 11:30h.

ANTONIO MARCOS PASSOS, 69 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARLI LUCIANA MARTINS. Filiação: VERIANO PASSOS e ZULEIDE TEREZA PASSOS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 2 de maio de 2024 às 11:00h.

BENJAMIM CARDOSO GOMES, 59 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: VICENTE CARDOSO GOMES e OTTILIA GAYER GOMES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 2 de maio de 2024 às 16:00h.

BERNADETE MARTIM BOHLER, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: QUILIANO MARTIM e MARIA POMIANOSKY MARTIM. Sepultamento: CEMITERIO LUTERANO DA LAPA, quinta-feira, 2 de maio de 2024.

CARLOS ARTUR SANTOS, 71 ano(s). Profissão: CORRETOR(A). Filiação: ARY SANTOS e CIRENE GOMES SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL, quinta-feira, 2 de maio de 2024.

CARLOS JOSE COSTA, 67 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: JUCELIA DO ROCIO MORES COSTA. Filiação: PAULO JOSE COSTA e DEOSA SILVA COSTA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 2 de maio de 2024 às 10:00h.

CILCE DUBENA, 86 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: ANGELO SCHLOTAG e AMALIA RAUSCHER SCHLOTAG. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 2 de maio de 2024 às 11:00h.

CLEVERSON DOMINGOS SCORA, 44 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: WANDERLEY SCORA e MARIA DO ROCIO DOMINGOS SCORA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 2 de maio de 2024 às 16:30h.

DORACY VIEIRA SEMENTKOVSKI, 85 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: MANOEL AMAZARIO VIEIRA e GUILHERMINA DE PAULA VIEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 2 de maio de 2024.

EMMANUEL ALEXANDER CARVALHO YEPEZ, 26 ano(s). Filiação: ENDERSON ALEXANDER YEPEZ MORENO e FRANTHYYESSLAYNEA MACHADO CARVALHO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, quinta-feira, 2 de maio de 2024 às 13:00h.

EVANI IZABEL BROCHIER, 86 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: JOAO LUIZ RAMOS e MARIA MADALOZO RAMOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 2 de maio de 2024 às 17:00h.

EVERARDO PINHEIRO CALDEIRA, 82 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: VALDELINA DA SILVA CALDEIRA. Filiação: EVERARDO DUTRA CALDEIRA e VALENTINA PINHEIRO CALDEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 2 de maio de 2024 às 17:00h.

FAUSTINO SERVIENSKI, 66 ano(s). Profissão: BALCONISTA. Cônjuge: MARIA DONDA SERVIENSKI. Filiação: ANTONIO SERVIENSKI e LONGUINA DRULLA SERVIENSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quinta-feira, 2 de maio de 2024.

GESSICA DE ALMEIDA VIEIRA, 31 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE ROBERTO VIEIRA DA SILVA e MARIA JOSE DA SILVA ALMEIDA. Sepultamento: MUNICIPAL DE LOANDA PR, quinta-feira, 2 de maio de 2024 às 17:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (02)

GETULIO CARLOS MUSSALAM PRESENDE, 61 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: AMILCAR PRESENDE e ALICE MUSSALAM PRESENDE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quinta-feira, 2 de maio de 2024 às 17:00h.

GUSTAVO WILLIAN PEREIRA, 19 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ALEXANDRE VIEIRA PIMENTEL e MARIA APARECIDA PEREIRA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quinta-feira, 2 de maio de 2024.

IOLANDA SUTIL DE OLIVEIRA, 85 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: ANTONIO SUTIL DE OLIVEIRA e HILDA IANK DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quinta-feira, 2 de maio de 2024.

IVETTE LINHARES MAYER, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANDRE MAYER. Filiação: JOAO LINHARES e NAHYR LINHARES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 2 de maio de 2024 às 16:30h.

JAMES AMARO DE SOUSA, 58 ano(s). Profissão: PUBLICITÁRIO(A). Filiação: BENEDITO AMARO DE SOUSA e MARIA MARTINS DE SOUSA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 2 de maio de 2024 às 14:00h.

JANETE DE CASSIA BURDA, 50 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: RAFAEL MEDEIROS. Filiação: WILSON BURDA e JANDIRA BURDA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 2 de maio de 2024 às 14:00h.

JOAO VICTOR MIYAZAKI DE OLIVEIRA, 26 ano(s). Filiação: CLAYTON CESAR DE OLIVEIRA e TATIANA TIEME MACHADO MIYAZAKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quinta-feira, 2 de maio de 2024 às 16:30h.

JOSE DA SILVA, 72 ano(s). Profissão: LATOEIRO. Filiação: ISAIAS ANTONIO DA SILVA e ILMA GARCIA DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 2 de maio de 2024.

JOSE DOS SANTOS PEREIRA, 55 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: MANUEL PEREIRA DOS SANTOS e JOANA GOMES DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 1 de maio de 2024.

JOSEFA DE LOURDES FERRAZ REPETCKI, 85 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Filiação: JOSE ESTACIO FERRAZ e HOLANDINA FERRAZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 2 de maio de 2024 às 10:00h.

JUVAN OLIVEIRA MELO, 85 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: TEREZA ESTEVAO MELO. Filiação: PEDRO JOSE DE OLIVEIRA e MARINA TEIXEIRA DE MELO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quinta-feira, 2 de maio de 2024 às 10:00h.

LADOS BORGO, 94 ano(s). Profissão: REPRESENTANTE COMERCIAL. Cônjuge: LEONILDE EMILIA SCHIAVON BORGO. Filiação: PEDRO BORGO e MARIA MAGANINI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 2 de maio de 2024 às 16:00h.

LOURDES DO CARMO LOPES, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO DO CARMO LOPES e BENEDITA ROCHA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quinta-feira, 2 de maio de 2024 às 11:00h.

LUCAS PATRICK DE CARVALHO, 30 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: CARLOS LOPES DE CARVALHO e JACIRA DE SANTANA DE CARVALHO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quinta-feira, 2 de maio de 2024 às 16:30h.

LUIZ FRANCISCO DE OLIVEIRA, 94 ano(s). Profissão: EMPREITEIRO(A). Filiação: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA e OLGA BUSEMEYER DE OLIVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 2 de maio de 2024 às 15:00h.

LUIZ MARIO FERRARI, 75 ano(s). Profissão: COBRADOR. Filiação: ABRAO FERRARI e SEBASTIANA MARIA DE JESUS FERRARI. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quinta-feira, 2 de maio de 2024.

LUZINETE FRANCISCA DE SOUZA, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SEVERINO SOARES DA SILVA e FRANCISCA QUINTILIANA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL, quinta-feira, 2 de maio de 2024.

MARIA APARECIDA LIMA DOS SANTOS, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO LIMA e MARIA FRANCISCA DOS ANJOS LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 2 de maio de 2024 às 12:00h.

MARIA DE MORAIS SILVA, 86 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: JOSE SILVA. Filiação: SILVIA IDES DE MORAIS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 2 de maio de 2024 às 15:00h.

MARIA DUARTE DA COSTA KERTISCHKA, 86 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: DAVID HERINGER FURTADO. Filiação: AUGUSTO DA COSTA MELO e ANA DA COSTA MELO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quinta-feira, 2 de maio de 2024.

NAZIRA DO ROCIO DA CRUZ, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO MANOEL PEREIRA. Filiação: MIGUEL VALENTIM DA CRUZ e ANGELINA MOLETA DA CRUZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 2 de maio de 2024 às 14:00h.

NEUTO MORAES, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: NEREU FRANCA DE MORAES e SOFIA MOSCAL DE MORAES. Sepultamento: A DEFINIR, quinta-feira, 2 de maio de 2024.

NIVEA SILVA, 61 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: REYNALDO SILVA e DOROTI MARIA DE SOUZA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 2 de maio de 2024 às 17:00h.

OLINDA ROSA MARCELINO, 68 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: ANTONIA RIBEIRO DE LIMA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO DA SEDE, quinta-feira, 2 de maio de 2024 às 17:00h.

PAULO VENANCIO DE FIGUEIREDO, 83 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ILMA DE MELLO FIGUEIREDO. Filiação: ANGELINO VENANCIO DE FIGUEIREDO e ISAURA RITA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 2 de maio de 2024 às 17:00h.

RAVI MIGUEL VIEIRA SANTOS, 4 ano(s). Filiação: ANTONIO LAZARO VIEIRA SANTOS e VANESSA APARECIDA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 2 de maio de 2024.

SIMONE TORRES, 38 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: VALDOMIRO TORRES e IGNORADO IGNORADO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 2 de maio de 2024 às 14:00h.

SOFIA MORANTI MUNHOZ, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LAURO DE JESUS MUNHOZ. Filiação: VITOR MORANTI e LEONARDA MORANTI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quinta-feira, 2 de maio de 2024 às 16:00h.

SOLANGE DA SILVA BORGES, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ ALBERTO BORGES. Filiação: JOAO ATAIDE DA SILVA e IVANILTA DE BARROS SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 2 de maio de 2024 às 16:00h.

VALDEMIRO BENASSI, 84 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ORLANDO BENASSI e ANGELINA LAZARINI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 2 de maio de 2024 às 13:30h.

VERA LUCIA ORTEGA LUTIKE, 71 ano(s). Profissão: ASSISTENTE SOCIAL. Cônjuge: ROMUALDO STIER LUTKE. Filiação: JOAO ORTEGA e LUCIA JUCIANI ORTEGA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 2 de maio de 2024 às 16:00h.

WASAKO KATAKURA SUZUKI, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: KEITARO SUZUKI. Filiação: YOSHIE KATAKURA e KUMAJI KATAKURA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 2 de maio de 2024.

WELTON DIHONEY SANTOS, 33 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: SEBASTIAO INDALECIO DOS SANTOS e MARILEI APARECIDA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 2 de maio de 2024 às 10:00h.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (02)

Rango barateza A ousadia da “melhor coxinha das galáxias” feita em Curitiba; fui provar! Negócios! Gigante paranaense, Grupo Zonta inaugura novo atacarejo no estado vizinho Novidades Substituta da estação-tubo é instalada no ponto de partida do novo Inter 2