Primeiro parque de Curitiba comemora 138 anos nesta quinta-feira

Completamente renovado pela Prefeitura, o Passeio Público de Curitiba completa 138 anos nesta quinta-feira (02). Primeiro parque da capital, criado em 1886, o local reúne a fauna e a flora curitibanas no Centro da cidade.

Com grande diversidade de árvores e pássaros, conhecer o Passeio Público é um programa recomendado para pessoas de todas as idades, como Adriana Machado, de 42 anos, que levou a filha Alana Terras, de 8, e a mãe Eloir Machado, de 59, para passear no local na terça-feira (30).

“É muito legal visitar esse lugar. Tem o contato com a natureza, os lagos, os pássaros, há muita coisa para ver, por isso quis trazer a minha família hoje”, relata Adriana.

Ela também elogia o estado atual do Passeio Público, que vem recebendo obras frequentes de melhorias e revitalização pela Prefeitura desde 2017. “Já havia alguns anos que eu não vinha aqui, e estou surpresa. Ficou bem mais bonito e agradável agora”, conta.

Conhecer os pássaros

Os pássaros que vivem no Passeio Público, sob o cuidado do Departamento de Pesquisa e Conservação da Fauna, são um dos principais motivos para conhecer o local. Daniel Gonçalves, de 36 anos, venezuelano, foi com a família conhecer o ponto turístico.

“Muitas pessoas já tinham comentado como aqui era um bom lugar para visitar, e não decepcionou. Os pássaros, principalmente, são muito interessantes. Vou comentar com outras pessoas para conhecer o Passeio também”, diz Daniel.

O chefe de manutenção do Passeio Público, Elson José de Medeiros, confirma. “O que as pessoas mais querem ver são os pássaros, com certeza”.

Elson também relata como é ver a transformação do espaço nos últimos anos. “Até alguns anos atrás não tínhamos muitos visitantes. Mas agora tudo mudou, de terça a domingo temos um público bem grande. Para mim, o dia mais triste é a segunda, justamente por não poder ver os visitantes aqui”, conta Elson. O Passeio Público fecha às segundas-feiras para o público externo para serem feitos serviços de manutenção.

Parte do Natal

O Passeio Público recebe, também, uma das principais atrações do Natal de Curitiba: o carrossel. Patrocinado pelo Shopping Mueller no ano passado, o carrossel funcionou gratuitamente por 44 dias e foi sucesso entre as crianças.

Além do Carrossel Shopping Mueller, o local foi embelezado por uma árvore de Natal iluminada e a Bola de Natal vazada em formato de pinheiro, de cerca de 4 metros. As encenações do Auto de Adoração dos Reis Magos também aconteceram no espaço.

Primeiro zoológico de Curitiba

O Passeio Público abrigou o primeiro zoológico da cidade durante quase um século, desde a sua abertura até 1982, chegando a ter até animais de grande porte, como leões e um búfalo branco. O local também foi a primeira sede do Museu Botânico de Curitiba, entre 1965 e 1975.

Atualmente, o Passeio funciona como sede do Departamento de Pesquisa e Conservação da Fauna e abriga os pequenos animais que permaneceram quando o Zoológico foi transferido para o Parque Iguaçu, em 1982.

O funcionamento é de terça a domingo, das 6h às 20h. Às segundas, passa por manutenção.

Obras

Desde o início da gestão do prefeito Rafael Greca, em 2017, o Passeio Público foi completamente revitalizado, como parte do programa Rosto da Cidade, que também prevê a revitalização de fachadas de prédios históricos da capital. A lateral do parque está mais iluminada, com 16 postes com luminárias em tecnologia LED direcionadas para a calçada da Rua Luiz Leão, em um trecho de quase 500 metros. Os postes têm oito metros de altura e reforçam a segurança de quem transita por ali à noite.

Desde 2017 até agora, foram realizadas as seguintes intervenções:

Requalificação dos recintos dos animais e de diversos espaços dentro do parque;

Reforma de toda a ciclovia do parque;

Nova iluminação pública;

Reforma dos recintos, do playground e dos banheiros;

Implantação do coreto digital;

Canteiros de flores – mais de 80 mil flores no parque;

Novo espaço para eventos;

Implantação de play pet;

Desassoreamento dos lagos, impermeabilização dos lagos, instalação de novos poços artesiano e sistemas de clarificação da água dos lagos;

Implantação de jardins de mel e colmeias de abelhas sem ferrão;

Pintura de todos os equipamentos e portais;

Nova sede para a Guarda Municipal.

