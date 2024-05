Os gabaritos definitivos das provas objetivas do concurso público promovido pela Assembleia Legislativa do Paraná serão divulgados no próximo dia 8 de maio. Na mesma data ocorre a publicação dos recursos interpostos pelos concorrentes contra o gabarito preliminar. As publicações serão realizadas por meio do site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), instituição responsável pela organização da prova.

Os documentos estarão disponíveis no endereço eletrônico da FGV (https://conhecimento.fgv.br/concursos/alep24). De acordo com a instituição, após a publicação do gabarito, abre-se o prazo para interposição de recursos contra o resultado preliminar da prova objetiva, conforme edital de concurso.

As provas foram realizadas no dia 7 de abril na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC) e na Universidade Tuiuti do Paraná, ambas em Curitiba. A realização do concurso foi anunciada em março do ano passado pela Comissão Executiva da Assembleia Legislativa, que avaliou a importância da renovação do quadro funcional. Segundo a Comissão, além dos concursos terem sido realizados há cerca de 40 anos, para áreas específicas, muitos servidores estão próximos à aposentadoria. A iniciativa faz parte de uma série de medidas administrativas voltadas ao fortalecimento do quadro funcional e para políticas de transparência adotadas pelo Poder Legislativo.

A seleção visa preencher 85 vagas com exigência de formação para nível médio e superior. Os salários variam entre R$ 4,9 mil e R$ 33 mil. Do total de vagas, uma será destinada para o cargo de Procurador. Para o cargo, o salário é de R$ 33.924,93. Já 68 vagas serão destinadas para a carreira de Analista Legislativo, que abrange as funções de desenvolvedor de sistemas, biblioteconomista, administrador, economista, advogado, contador, jornalista, analista de rede, revisor legislativo e engenheiro. Para todas as áreas, o salário é de R$ 6.867,20.

Estão disponíveis ainda 16 vagas para a carreira de Técnico Legislativo, nos cargos de Técnico Legislativo-Legislativo, Técnico Legislativo-Administrativo, Técnico Legislativo-Suporte e Manutenção, Técnico Legislativo-Técnico em Contabilidade, com salários de R$ 4.995,21. Para todos os postos, a carga horária é de 8 horas diárias.

