Céu fechado e ventos fortes em Curitiba; Vem virada no tempo?

A quinta-feira (02) começou com céu aberto e mudou rapidamente em Curitiba. O motivo dessa alteração são as quantidades de nuvens que estão na região, mas não existe previsão de chuva. Pela manhã ventos fortes foram registrados em vários bairros de Curitiba.

Segundo o Simepar, a instabilidade no tempo aumenta a partir da tarde para noite na região oeste do Paraná, com risco para chuva com trovoadas até o centro-sul, divisa com Santa Catarina. O calor intenso que será registrado intensifica o vento seco e quente. Por isso há previsão de ventos moderados em vários momentos do dia em todo o Paraná.

Previsão do tempo em Curitiba

Em Curitiba, o vento vai aliviar a alta temperatura. A máxima prevista é de 28°C no período da tarde. Para a sexta-feira (03), o Simepar aponta que na Região Metropolitana de Curitiba e Litoral, as nuvens aumentam e há risco para chuva isolada de curta duração entre a tarde e a noite.

