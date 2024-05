Linhas de ônibus de Colombo têm alteração; veja o que mudou!

A Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep), órgão do Governo do Paraná responsável pelo transporte metropolitano, anunciou alterações nos horários de linhas que atendem usuários do município de Colombo. As alterações atendem principalmente o eixo entre Curitiba, o terminal Roça Grande e a sede do município pela Rodovia da Uva.

O principal objetivo é diminuir o intervalo entre horários dos ônibus nos de picos e demais períodos. Os ônibus alimentadores, S12-Parque Embu, S14-Ana Rosa e S15-Santa Tereza terão maior oferta. No pico o intervalo que era de 22 minutos passará para 20 minutos. Já nos demais horários diminuirá de 40 para 35 minutos.

Curitibanos planejam investir mais de R$ 200 no presente do Dia das Mães

A linha S19 que faz a ligação Terminal Roça Grande com o Terminal Guadalupe, ganhará ônibus articulado e será estendida até a sede do município. Esse atendimento terá um ônibus a cada 24 minutos nos picos e 35 minutos fora dos picos.

O atendimento Roça Grande-Santa Cândida terá ônibus articulados com frequência de 12 minutos nos picos e 35 minutos fora de pico. Ampliando assim a oferta em toda a grade de horários.

As ligações das linhas S01-Roça Grande-Guadalupe e B72-T-Colombo-Guadalupe também terão alterações com ampliação do atendimento, de forma intercalada terão frequência de 12 minutos nos picos e 35 minutos dos demais horários a partir do Terminal Roça Grande e Guadalupe.

Maior Demanda

Os horários de picos são considerados dentro do sistema de transporte coletivo aqueles com maior demanda de passageiros, acontecendo no início da manhã entre 05:00 horas e 08:00 horas e no fim da tarde entre 16:00 horas e 19:00 horas.

+ Veja também: Supermercado inaugura 1ª loja em Curitiba dentro de um shopping

Praticamente 70% das pessoas utilizam o transporte coletivo em 6 das 19 horas que o serviço funciona. Fora dos picos, 54% da frota fica parada.

Rango barateza A ousadia da “melhor coxinha das galáxias” feita em Curitiba; fui provar! Negócios! Gigante paranaense, Grupo Zonta inaugura novo atacarejo no estado vizinho Novidades Substituta da estação-tubo é instalada no ponto de partida do novo Inter 2