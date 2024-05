Linha de ônibus é liberada para circular de graça neste fim de semana em Curitiba

A Urbanização de Curitiba (Urbs) coloca em operação, neste fim de semana, a linha especial TRE, gratuita, para atender o recadastramento de eleitores no Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

A linha vai funcionar com saídas da Praça Rui Barbosa e destino à estação TRE, localizada na Avenida Marechal Floriano Peixoto (Prado Velho). Na Praça Rui Barbosa, próxima à Rua da Cidadania da Matriz, haverá um banner indicando a linha, e, no ônibus, estará afixado um cartaz, com a informação “Linha TRE-PR gratuita”.

No retorno, basta se deslocar até a estação-tubo TRE, que estará com a catraca liberada em ambos os sentidos, inclusive para linha 503-Boqueirão, que também opera na estação-tubo.

A medida visa facilitar a vida dos eleitores que precisam fazer o recadastramento para poder votar nas eleições 2024. A mesma ação, a pedido do TRE, já foi realizada nos dias 13 e 14 de abril.

O prazo para tirar, transferir ou regularizar o título de eleitor vai até 8 de maio. Neste sábado (04) e domingo (05) haverá atendimento de plantão no TRE, das 9h às 17h. A linha especial TRE vai funcionar no sábado das 9h às 17h e no domingo das 9h às 14h.

