O ParkShoppingBarigui vai passar por um grande investimento. A Multiplan, uma das maiores empresas de shopping centers do Brasil, anunciou que vai gastar R$ 400 milhões. Além do Barigüi, o grupo vai expandir em outros pontos comerciais pelo Brasil.

A estratégia da Multiplan de crescer por meio da revitalização e expansão de seus empreendimentos no Parana coincide com os 20 anos da inauguração do ParkShoppingBarigüi.

“As expansões são uma oportunidade e uma estratégia para o crescimento frequente do portfólio da Multiplan. É uma chance de complementar e aprimorar o shopping para atender às novas demandas dos clientes e atrair públicos diversos”, disse o CEO da Multiplan, Eduardo Kaminitz Peres, que esteve em Curitiba para visitar as obras do ParkShoppingBarigüi.

Novidades

A expansão do ParkShoppingBarigüi em mais de 50 mil m² ocorre no terceiro piso. As obras seguem em ritmo acelerado, usando 3 mil toneladas de estrutura metálica na construção de um andar inteiro. Nesse novo andar em construção estarão 75 novas lojas, a volta da HotZone com mais de 1.500m², o FunPark, um espaço infantil permanente de 425m², Park Gourmet com 13 restaurantes, um Centro Médico com 25 especialistas, ampla área de bem-estar e espaço de convivência e 500 novas vagas de estacionamento.

Viva Barigui

A expansão vai apresentar o Viva Barigui. Com identidade única, o novo parque terá 600 metros de extensão e será um dos maiores parques lineares do Brasil, integrando o ParkShoppingBarigüi ao Parque Barigui. O projeto promete revitalizar toda a área do rio Barigui, com renovação da mata ciliar e a implantação de mirante para a mata preservada.

“O ParkShoppingBarigüi segue com o seu compromisso inabalável de expandir possibilidades, proporcionar experiências incríveis e compartilhar bons momentos”, reforçou a superintendente do shopping, Jacqueline Vieira de Lemos.

Foto: Divulgação.

