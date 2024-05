Caixa sorteia neste sábado (04) o concurso 3095 da Lotofácil. Quem acertar as 15 dezenas sorteadas pelo globo da sorte vai ganhar R$ 1,7 milhão. O sorteio acontece a partir das 20h no Espaço Loterias da Caixa.

A aposta simples da Lotofácil custa R$ 3 e o apostador pode ganhar prêmios em dinheiro acertando 15, 14, 13, 12 e 11 dezenas.

