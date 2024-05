A partir desta segunda-feira (06), três linhas do transporte coletivo de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), vão ter os horários alterados. De acordo com a Secretaria de Transportes e Trânsito (Semuttran), o número de viagens de duas linhas também vai aumentar.

As alterações vão acontecer na Linha 150 – Terminal Afonso Pena / Borda do Campo; Linha 152 – Pit Borda do Campo / Santa Tereza; Linha 153 – Pit Borda do Campo / Santana.

O número de viagens dos ônibus vai subir na Linha 150 durante os dias úteis e aos sábados. Na Linha 152 o aumento da oferta é ao longo dos dias úteis.

Confira abaixo os novos horários das três linhas de ônibus.

