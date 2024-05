Criança morre após se afogar em piscina na região de Curitiba

Uma criança de quatro anos morreu após se afogar em uma piscina em Campo Magro, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), na tarde deste domingo (05).

Foram acionados para prestar atendimento o helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), o Samu e o Corpo de Bombeiros. No entanto, o menino já estava sem sinais vitais quando a equipe de socorro chegou.

Helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) foi acionado para prestar socorro. Foto: Reprodução/BPMOA

De acordo com informações do BPMOA, a equipe de Operadores de Suporte Médico iniciou o protocolo de reanimação, porém mesmo após intenso trabalho foi constatada a morte da criança no local.

As circunstâncias do acidente não foram detalhadas.

