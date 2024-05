Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (06)

ALESSANDRA LEITE, 38 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: NOELI TEREZINHA LEITE. Sepultamento: (MORRETES) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MORRETES/PR, segunda-feira, 6 de maio de 2024.

ALOISE MILCZEWSKI, 95 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: RINA ZANLORENZI MILCZEWSKI. Filiação: NICOLAU MILCZEWSKI e OLGA MILCZEWSKI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 6 de maio de 2024 às 17:00h.

ANAIR MOREIRA BONFIM BRACAL, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GERALDO BRACAL. Filiação: LAURENTINO MOREIRA BONFIM e RAMILHA ANTUNES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 6 de maio de 2024 às 17:30h.

ANILDE FERRO, 96 ano(s). Profissão: PEDAGOGO(A). Filiação: JACOB FERRO e ANASTACIA LUCCA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, segunda-feira, 6 de maio de 2024.

ANTONIA DE LIMA, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: RAIMUNDO DE LIMA e MARIA LUIZA ORTIZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 6 de maio de 2024 às 14:00h.

ANTONIO VIEIRA CHAVES, 77 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: MARIA LIMA CHAVES. Filiação: PEDRO VIEIRA CHAVES e ANTONIA CORDEIRO DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 6 de maio de 2024 às 16:00h.

DAINARA SILVA MARTINS CAMARGO, 31 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Filiação: MAURO RUBIO MARTINS e TANIA MARIA SILVA MARTINS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 6 de maio de 2024 às 16:30h.

DIRCE DE PAULA MION, 74 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: REYNALDO NATHALINO MION. Filiação: ERNESTO CORDEIRO DE PAULA e MARIA DA CRUZ CORDEIRO DE PAULA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 6 de maio de 2024 às 16:00h.

DOUGLAS MILLARCH, 77 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: LORITA ROCHA MILLARCH. Filiação: EDUARDO MILLARCH e IDALINA MILLARCH. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, segunda-feira, 6 de maio de 2024 às 17:00h.

DULCI ADELINA CORDEIRO DE ANDRADE, 90 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: THEODORO ARTHUR DE ANDRADE. Filiação: BENEDICTO LUIZ CORDEIRO e ADELINA CORDEIRO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, segunda-feira, 6 de maio de 2024 às 10:00h.

ELISIANE LIPINSKI BARANEKI DE LIMA, 48 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: IVO ALVARO BARANEKI DE LIMA. Filiação: GERALDO LIPINSKI e MARIA REGINA LELINSKI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 6 de maio de 2024 às 10:00h.

ETHAN MARTINS CAMARGO, 8 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: SEYR MARTINS DE SOUZA CAMARGO e DAINARA SILVA MARTINS CAMARGO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 6 de maio de 2024 às 16:30h.

EUNICE DA SILVEIRA, 72 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA e MARIA DA CONCEICAO MEINARDO DA SILVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 6 de maio de 2024 às 13:30h.

EVANI VAZ DE ALMEIDA, 74 ano(s). Profissão: BARBEIRO. Filiação: DURVAL VAZ DE ALMEIDA e ZILDA BRISOLA DE ALMEIDA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, segunda-feira, 6 de maio de 2024.

FERNANDO PISKE, 94 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Cônjuge: NINON MULLER PISKE. Filiação: RICARDO PISKE e ANNA KEISER PISKE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, segunda-feira, 6 de maio de 2024 às 15:00h.

FRANCELINA FERREIRA DE ALMEIDA FREITAS, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JAMES KUBLAI FREITAS. Filiação: JORGE ANTONIO DE ALMEIDA e CORNELIA FERREIRA DA SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 6 de maio de 2024 às 18:00h.

GEORGINA MICHALISZEN, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VLADIMIRO MICHALISZEN. Filiação: CARLOS FARIAS e ROSALINA MUNHOZ. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 6 de maio de 2024 às 15:30h.

IRENA LEDZION ARTIN, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALEXANDRE ARTIN. Filiação: JOSEF LEDZION e STANISLAVA LEDZION. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 6 de maio de 2024 às 14:30h.

IRENE TOKIKO CHOCHI UENO, 75 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: KATSUYOSHI UENO. Filiação: KIKUJI CHOCHI e SATSUKI CHOCHI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, terça-feira, 7 de maio de 2024 às 09:30h.

IZIDORO ZADURESKI, 85 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: MARLENE ZADURESKI. Filiação: PEDRO LANGNER e ANA ZADURESKI LANGNER. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 6 de maio de 2024.

JOANITA FELICIDADE LESCHKAU DE LEMOS, 88 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: OTAVIANO PACHECO DE LEMOS. Filiação: ALBERTO LESCHKAU e BARBERINA SILVA LESCHKAU. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 6 de maio de 2024.

JOEL BENEDITO CAETANO, 64 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Cônjuge: ROMILDA WAGNER CAETANO. Filiação: JOAO MARIA CAETANO e OLGA MENDES CAETANO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 6 de maio de 2024 às 17:00h.

JOSE FERREIRA DA COSTA, 89 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Cônjuge: INES FERREIRA DA COSTA. Filiação: FRANCISCO FERREIRA DA COSTA e ANA MARIA FAGUNDES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 7 de maio de 2024 às 09:00h.

JOSE GUY ANDRE GIOT, 78 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: ESTER CLARA DO NASCIMENTO GIOT. Filiação: GUY ANTOINE JEAN PIERRE VICTOR GIOT e MARIE JOSE BOUTELLE GIOT. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 6 de maio de 2024 às 11:00h.

JOSE RAMOS NUNES, 79 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Filiação: ADAO RAMOS NUNES e IZABEL RAMOS NUNES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 6 de maio de 2024 às 16:00h.

JOSE SOUZA PINTO, 80 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARIA JOSE DA SILVA PINTO. Filiação: CARMELO PINTO e ALZIRA SOUZA PINTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 6 de maio de 2024 às 15:00h.

JULIA PAGANI, 62 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: LUIZ JOSE PAGANI e MARIA DE LOURDES VARELA PAGANI. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, segunda-feira, 6 de maio de 2024.

LEONALDO DE SOUZA, 85 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: OLAVO DE SOUZA e NATALIA DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 6 de maio de 2024 às 15:00h.

LUCIANE DA SILVA LIMA, 38 ano(s). Profissão: GARÇOM. Filiação: IDELCIO DA SILVA LIMA e NANCI PEREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, segunda-feira, 6 de maio de 2024 às 17:00h.

MARCIA DE SOUZA CAMBISES, 48 ano(s). Filiação: JOAO BOSCO MIRANDA CAMBISES e MARIA CELIA DE SOUZA CAMBISES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 6 de maio de 2024 às 09:00h.

MARCUS CLAY OLIVEIRA, 48 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: EXPEDITO OLIVEIRA e DAGMAR MARIA OLIVEIRA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 6 de maio de 2024 às 10:00h.

MARIA FERREIRA FRANCA, 96 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Cônjuge: JOSE FERREIRA FRANCA. Filiação: ARGEMIRO VIEIRA MARTINS e JORGINA WENCESLAU DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 6 de maio de 2024 às 13:00h.

MARIA IRACI TULIO GOULIN, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO GOULIN. Filiação: ANTONIO TULIO DE PEDRO e ANGELA GRANDE TULIO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, segunda-feira, 6 de maio de 2024 às 16:00h.

MARIA JANDIRA NOGUEIRA, 76 ano(s). Profissão: AGRONOMIA. Cônjuge: PEDRO NOGUEIRA. Filiação: JOAQUIM PAULINO e VICENTINA PAULINO. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL NOVA SANTA BARBARA PR, segunda-feira, 6 de maio de 2024.

MARIA RICARDO DE MELO, 99 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Cônjuge: VICENTE DE MELO. Filiação: JOSE RICARDO DE MELO e CAETANA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 6 de maio de 2024.

MERCEDES ERICA DE CAMARGO, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OMAR SEILER DE CAMARGO. Filiação: AFFONSO KAESEMODEL e ERICA KAESEMODEL. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 6 de maio de 2024.

NEIDE ANTUNES DA SILVA COCCI, 47 ano(s). Profissão: MANICURE. Cônjuge: ANTONIO COSTA. Filiação: TERENCIO ANTUNES DA SILVA e MARLENE URSULA ANTUNES DA SILVA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, segunda-feira, 6 de maio de 2024 às 16:30h.

NELSON MARINO JUNIOR, 36 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: NELSON MARINO e MARIA DA LUZ MARINO. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, segunda-feira, 6 de maio de 2024 às 01:00h.

NEUZA SOARES DO VALE, 76 ano(s). Profissão: AUXILIAR. Filiação: JUVENAL COLACO DO VALE e NOIRIA SOARES DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), segunda-feira, 6 de maio de 2024 às 19:00h.

NOELI DE MAIA, 67 ano(s). Filiação: BELMIRO FERREIRA DE MAIA e ROSA ALVES DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 6 de maio de 2024.

ODILIA DOS SANTOS, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MARIA BERTOLINA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 6 de maio de 2024 às 10:00h.

PAULO CESAR FRANCO, 64 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ARISTIDES STRAPASSON FRANCO e MARIA DE LOURDES FRANCO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO JARDIM DA COLINA, segunda-feira, 6 de maio de 2024 às 16:00h.

RESTILER GAI, 96 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: IRAIDES ANCAY GAI. Filiação: JOAO GAI e ELIZA BALDAN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, segunda-feira, 6 de maio de 2024 às 17:00h.

SARAH VITORIA OLIVEIRA DOS SANTOS, 1 ano(s). Filiação: ADILSON GEREMIAS DOS SANTOS e REGINA INOCENCIA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 6 de maio de 2024 às 13:40h.

SERGIO LUIZ PEREIRA MOCO, 70 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: LUZIA DE OLIVEIRA MOCO. Filiação: JOSE MARIA PEREIRA MOCO e EBE CATARINA PEREIRA MOCO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 6 de maio de 2024 às 12:00h.

TERESINHA DE SOUZA, 85 ano(s). Filiação: BRAULIO BONIFACIO DE SOUZA e MARIA DAS DORES MORAES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 6 de maio de 2024 às 13:30h.

TEREZINHA DO CARMO LEITE, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ANTONIO LEITE. Filiação: JORGE LAURIANO DO CARMO e MALVINA BAUCH DO CARMO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 6 de maio de 2024 às 09:00h.

THEREZA DO ESPIRITO SANTO MAMEDES, 79 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: JOAO MAMEDES. Filiação: ANTONIO DO ESPIRITO SANTO e ZEFERINA RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 6 de maio de 2024 às 10:00h.

VALDEMAR LUIZ GIRARDI, 79 ano(s). Filiação: FELICIO GENTIL GIRARDI e IRENE EISELE GIRARDI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 6 de maio de 2024 às 10:00h.

VERA LUCIA FONTANA CONFORTO, 66 ano(s). Cônjuge: EDSON LUIZ CONFORTO. Filiação: RENATO ANTONIO CONFORTO e MARIA LORI FONTANA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 6 de maio de 2024.

VILANI MARIA ALENCAR KONESKI, 83 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: FLORIANO KONESKI. Filiação: ANTONIO JOAO ALENCAR e MARIA AURORA ALENCAR. Sepultamento: CEMITERIO SAO JOAO BATISTA, segunda-feira, 6 de maio de 2024.

WALTER CESAR DE CAMARGO, 64 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: BENEDITO DIAS DE CAMARGO e JURACY CASEMIRO DE CAMARGO. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 6 de maio de 2024 às 17:00h.

