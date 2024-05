A semana começou com poucas nuvens no céu de Curitiba, com tendência de elevação da temperatura de acordo com o passar do dia. O sol predomina deixando a tarde abafada nesta segunda-feira (06) e com baixos índices de umidade relativa do ar em todos os setores do estado. Mas e a chuva, vai voltar?

Segundo o Simepar, o tempo seguirá aberto boa parte do estado com alguma nebulosidade mais baixa em pontos da região leste. Com o passar das horas, o tempo voltará a se abrir com aumento de temperatura. Em Curitiba, a máxima para essa segunda pode bater 26°graus.

Previsão do tempo para Curitiba

Para os próximos dias, o calor vai seguir. Na terça-feira (07), novamente teremos um dia de tempo estável com temperaturas elevadas no decorrer da tarde. A capital deve ter máxima de 28°graus. Para quem está esperando um refresco na temperatura, na outra semana teremos uma queda brusca com a possibilidade de máxima chegando a 17°graus. A chuva pode voltar apenas n dia 14 de maio.

