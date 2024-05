Tirar, transferir ou regularizar o Título de Eleitor: prazo termina nesta quarta

O eleitorado tem até o dia quarta-feira (08) para tirar, transferir ou regularizar o Título de Eleitor, se quiser votar nas Eleições Municipais de 2024. Depois dessa data o cadastro eleitoral estará fechado, em virtude da preparação da logística de votação do pleito.

Desde o dia 8 de abril, os serviços on-line estão suspensos para eleitoras e eleitores sem biometria, ou seja, para essas pessoas o atendimento ocorrerá exclusivamente de forma presencial. Quem está com as digitais e foto cadastradas pode continuar utilizando o Autoatendimento Eleitoral até o fechamento do cadastro (8 de maio).

LEIA TAMBÉM:

>> Curitiba de esquerda ou de direita? Ranking dos partidos que ‘dominam’ a capital

>> Praça importante de Curitiba começa a ser preparada para mega obra; Como vai ficar?

Consultar sua situação eleitoral

Serviços

Alistamento (primeiro Título): compreende os atos de qualificação e inscrição da eleitora ou do eleitor, o que permite que a pessoa adquira seus direitos políticos e possa votar na eleição.

Transferência de domicílio eleitoral: é a operação que atualiza o endereço da pessoa que mudou de cidade, estado ou país, para que ela possa continuar a exercer o direito do voto.

Atualização de dados cadastrais (revisão): é o serviço em que a eleitora ou o eleitor solicita a alteração dos próprios dados (atualização do nome, endereço ou local de votação, por exemplo), sem mudar o município.

Atendimento

Tanto no atendimento presencial quanto on-line, é necessário ter em mãos a seguinte documentação:

– Documento oficial de identidade com foto (frente e verso);

– Comprovante de residência emitido há no mínimo 3 meses e no máximo 12 meses;

– Comprovante de pagamento de débito com a Justiça Eleitoral (caso haja).

– No caso dos homens nascidos em 2005, também é preciso apresentar comprovante de quitação do serviço militar.

O atendimento presencial é realizado de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h.

É importante ressaltar que, nos dias 6 (segunda), 7 (terça) e 8 (quarta-feira) de maio, todos os Fóruns Eleitorais do Paraná atenderão em horário estendido, das 9h às 18h.

Plantão

Nos dias 4 (sábado) e 5 (domingo) de maio, 28 Fóruns Eleitorais farão plantão de atendimento. O atendimento no final de semana ocorrerá nos Fóruns Eleitorais dos seguintes municípios: Almirante Tamandaré, Apucarana, Arapongas, Araucária, Cambé, Campo Largo, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Colombo, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Maringá, Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco, Pinhais, Piraquara, Ponta Grossa, São José dos Pinhais, Sarandi, Toledo, Umuarama e União da Vitória.

Consultar contato e endereço das Zonas Eleitorais do Paraná

Em caso de dúvidas, ligue para o Disque-eleitor do TRE-PR, pelo número 0800 640 8400 (ligação gratuita); ou converse pelo Multicanal via WhatsApp (41) 3330-8500.

Curtiu? Fim dos sorteios milionários? Nota Paraná faz mudança em premiações! Caçador de boteco! É fã de torresmo? Este lugar em Curitiba tem a fama de ser o Rei do Torresmo! Barateza! Bolo mais fofo de Curitiba esfria de ponta cabeça! É o que?? Entenda!