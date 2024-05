A Cohapar entregou neste sábado (04) as chaves de 96 novos apartamentos do Residencial Porto Royalle em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. Dentre eles, 64 famílias receberam subsídios de R$ 15 mil cada, através do Programa Casa Fácil, para ajudar no custeio do valor de entrada dos imóveis. A obra recebeu R$ 20 milhões em investimentos e é fruto da parceria entre Governo do Estado, Caixa Econômica Federal e Euro Empreendimentos Imobiliários.

O aporte financeiro por meio do Casa Fácil alcançou R$ 960 mil e foi destinado ao público com renda familiar mensal de até três salários mínimos. Além desse auxílio, os beneficiários puderam acessar descontos variáveis pelo programa Minha Casa, Minha Vida e utilizar o saldo do FGTS para abatimento do montante a ser financiado.

+Leia mais! Novo conjunto da Cohab em Curitiba terá 700 apartamentos e investimento milionário

Os imóveis, comercializados a partir de R$ 185 mil, podem ser quitados em até 360 meses e as prestações têm valor médio de R$ 876, custo mais acessível que aluguel praticado no mercado. Os apartamentos possuem modelo padrão de 44m², com dois quartos, sala, cozinha, banheiro social, área de serviço, sacada com churrasqueira e vaga individual de garagem.

O condomínio tem estrutura de lazer, composta com playground, espaço para pets, área gourmet, bicicletário, quadra esportiva gramada e espaço zen, garantindo ainda mais qualidade de vida aos novos moradores.

Curtiu? Fim dos sorteios milionários? Nota Paraná faz mudança em premiações! Caçador de boteco! É fã de torresmo? Este lugar em Curitiba tem a fama de ser o Rei do Torresmo! Barateza! Bolo mais fofo de Curitiba esfria de ponta cabeça! É o que?? Entenda!