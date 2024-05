O governador Carlos Massa Ratinho Junior iniciou a nova missão internacional nesta segunda-feira (06) em Paris, na França, com um encontro com o presidente do Centro Georges Pompidou, Laurent Le Bon. Esse é um dos maiores museus do país e do mundo dedicado à arte moderna e contemporânea. Na reunião, eles selaram a parceria que iniciou em 2022 para a instalação de uma “antena” do museu, como são chamadas as suas filiais, em Foz do Iguaçu, na região Oeste, que será a primeira da América Latina.

O projeto arquitetônico será custeado pela CCR Aeroportos, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, que cedeu um terreno nas imediações do terminal para a construção do espaço cultural. A ideia é que ele seja construído nas proximidades da entrada do Parque Nacional do Iguaçu, que abriga as Cataratas, e do Parque das Aves, duas das principais atrações turísticas da cidade, e que tenha um viés de brasilidade.

A reunião contou com a participação de Julie Narbey, diretora-geral da instituição, e Gaëlle de Medeiros, diretora de Desenvolvimento Econômico e Internacional da entidade que administra o museu. Participaram do encontro, ainda, a secretária de Estado da Cultura, Luciana Casagrande Pereira, o secretário de Planejamento, Guto Silva, o deputado estadual Mateus Vermelho, a diretora Jurídica da CCR, Ana Maria Rovai, e a gerente executiva de Relações Institucionais e Comunicação da CCR, Josy Tibério.

O governador destacou que o Pompidou vai consolidar Foz do Iguaçu ainda mais como um destino internacional. “Foz do Iguaçu é uma das cidades que mais recebem turistas estrangeiros no País, um dos principais pontos turísticos do Brasil e que ganhou um prêmio recentemente como 5º destino mais buscado da América do Sul. Queremos que esse novo espaço cultural se some à nossa rede de museus, que já conta com o Museu Oscar Niemeyer, e seja um atrativo a mais para a cidade e o Paraná, potencializando ainda mais a nossa indústria cultural e turística”, afirmou.

Ele também destacou que o Paraná registrou no primeiro trimestre deste ano a entrada de 360.397 turistas estrangeiros, o que representa um aumento de 36,3% em relação ao primeiro trimestre de 2023, quando 264.235 visitantes de outros países vieram ao Estado. Somente no mês de março, o aumento foi de 74% – 89.266 pessoas contra 51.222 no mesmo mês do ano passado.

Ratinho Junior também apresentou os bons números econômicos do Estado para o presidente da instituição. Ele destacou o crescimento de 5,8% de PIB em 2023, o dobro da média nacional, a maior evolução proporcional no Índice de Atividade Econômica Regional do Banco Central no ano passado, com 7,8%, e a menor taxa de desemprego desde 2014. “É um cenário que nos deixa muito felizes, com grande crescimento econômico, o que ajuda a fortalecer a marca do Estado no mundo”, afirmou.

“Além disso temos grandes projetos de infraestrutura em andamento em toda região, o que ajuda no desenvolvimento e fortalece o turismo de aventura e o turismo cultural”, complementou. “Entre as iniciativas estão a duplicação da Avenida das Cataratas, a nova Perimetral, a Ponte Brasil – Paraguai, erguida em parceria com o governo federal e a Itaipu Binacional, a maior de vão livre da América do Sul, os investimentos no aeroporto e a renovação da concessão do Parque Nacional do Iguaçu. É o momento ideal para consolidar essa nova parceria”.

A ideia é que o Paraná receba uma comitiva do Pompidou em julho, o que deve acelerar ainda mais a concepção do projeto.

Pompidou

Mais do que um museu de arte, o Centro Georges Pompidou de Paris é um complexo cultural efervescente que abriga biblioteca, ateliê de escultura, cinema, dança e centro de música e estudos acústicos. Ele foi inaugurado em 1977 e é um dos locais de encontro mais procurados por parisienses e visitantes. Além da sede francesa, o Pompidou possui “antenas”, como são chamadas suas unidades, na Bélgica, Espanha e China.

