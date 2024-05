A Universidade Estadual de Maringá (UEM) abre nesta segunda-feira (6) teste seletivo para a contratação de 23 professores temporários para 23 áreas de conhecimento, de seis centros de ensino. Do total de vagas, nove são para Ciências da Saúde, seis para Tecnologia, três para Ciências Agrárias, três para Ciências Humanas, Letras e Artes; uma para Ciências Exatas e uma para Ciências Sociais Aplicadas. Há oportunidades no câmpus-sede em Maringá e em três câmpus regionais: Goioerê, Umuarama e Vale do Ivaí (Ivaiporã).

De acordo com o edital 131/2024-PRH, a remuneração dos aprovados dependerá da carga horária (20h, 24h e 40h) e a titulação exigida pela vaga (graduado, especialista, mestre ou doutor), podendo variar entre R$ 1.803,76 e R$ 10.687,27. O prazo contratual dos aprovados será de, no máximo, dois anos.

Como se inscrever?

As inscrições devem ser feitas por meio eletrônico de 6 a 20 de maio. A última data para recolhimento da taxa de inscrição, no valor de R$ 205,18, é 21 de maio. O boleto da taxa, gerado no momento da inscrição, estará disponível para download ou impressão somente até o último dia de inscrição. O pedido de isenção pode ser solicitado nos dias 6 e 7 de maio. A relação das inscrições homologadas será publicada em 23 de maio.

A seleção dos inscritos será feita a partir de duas etapas obrigatórias: prova didática e avaliação de títulos e currículo. A prova didática ocorrerá de 17 a 21 de junho.

O sorteio dos temas de cada candidato, data, horário e local (ou o link da plataforma digital) das provas didáticas serão divulgados em 12 de junho, e o resultado em 25 de junho. Já a pontuação da avaliação de títulos e currículo está prevista para ser divulgada em 2 de julho, e o resultado final do teste seletivo, em 10 de julho.

Vagas reservadas

Do total de vagas do certame, 5% estão reservadas para Pessoa com Deficiência (PcD) e 10% para Afrodescendentes (pretos ou pardos), em conformidade com a legislação. Conforme a Instrução Normativa nº003/2024 -PRH, de 18/04/2024, as vagas reservadas foram computadas pelo total de vagas abertas no edital e distribuídas entre as 23 áreas de conhecimento por meio de sorteio, realizado em 25 de abril, com transmissão ao vivo neste link. As duas vagas para PcD e as duas vagas para Afrodescendentes foram distribuídas da seguinte forma:

Vaga PCD 1: Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCH), Departamento de Música e Artes Cênicas (DMC) – Área de conhecimento: Composição e Criação Sonora, Estruturação Musical e Tecnologias.

Vaga PCD 2: Centro de Ciências Agrárias (CCA), Departamento de Medicina Veterinária (DMV) – Área de conhecimento: Doenças Infecciosas, Microbiologia Veterinária; Medicina Veterinária Preventiva e Zoonoses.

Vaga Afrodescendente 01: Centro de Ciências da Saúde (CCS), Departamento de Ciências do Movimento Humano (DMO) – Área de conhecimento: Ginástica, Dança, Recreação e Lazer.

VAGA Afrodescendente 02: Centro de Ciências Agrárias (CCA), Departamento de Medicina Veterinária (DMV) – Área de conhecimento: Clínica Médica e Cirurgia de Ruminantes.

Serviço

Teste seletivo do UEM para 23 professores temporários

Inscrições: 6 a 20 de maio de 2024

Taxa: R$ 205,18

Inscrições: Formulário de inscrição será disponibilizado no link do Teste Seletivo Sorteio de vagas reservadas: link de vídeo

