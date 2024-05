Uma importante rua do bairro Santa Felicidade, um dos mais famosos de Curitiba, promete melhorar o trânsito caótico na região. A rua Antônio Escorsin passa por uma correção geométrica, com alargamento da pista entre as ruas Margarida Dallarmi e José Risseto, numa extensão de 150 metros. A obra deve durar pelo menos até o dia 20 de junho, se as condições do tempo permitirem.

O objetivo é reduzir os congestionamentos que se formam em horários de pico, provocados por motoristas que fazem a conversão para a Rua José Risseto, o que ocasiona filas de carros no local.

Os bloqueios na via são parciais e variáveis de acordo com o andamento da obra. Equipes da Superintendência de Trânsito (Setran) orientam os motoristas na região. O trabalho está alinhado ao compromisso do município pelo zelo por Curitiba.

De acordo com o superintendente de Manutenção Urbana, engenheiro João Vidal Filho, a intervenção se tornou necessária para amenizar os conflitos de trânsito na região.

“Estamos criando mais uma faixa de rolamento na Rua Antônio Escorsin. Assim, o motorista que não vai fazer a conversão para a Rua José Risseto não precisa ficar parado esperando e pode seguir em frente”, explicou Vidal Filho.

Para a execução dos serviços está sendo realizada a escavação e reforço da base da pista. Em seguida será realizada a fresagem e recape do trecho para garantir a concordância entre o pavimento existente e o que está sendo executado.

A Rua Antônio Escorsin faz a ligação entre os bairros São Braz e Santa Felicidade, até desembocar na Avenida Cândido Hartmann, no Bigorrilho. Além do grande número de veículos que circulam por ali todos os dias, a via também faz parte da rota da linha do transporte coletivo Savóia.

