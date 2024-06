Goura pode ser vice de Ducci em disputa pela prefeitura de Curitiba

O atual pré-candidato à prefeitura de Curitiba, o deputado estadual Goura Nataraj (PDT) pode ser o vice de Luciano Ducci (PSB) em uma eventual chapa pelo Executivo da capital. Os dois já dialogam sobre a possibilidade. Goura ainda deve discutir a possibilidade com a Executiva Nacional do partido.

Recentemente, Ducci recebeu o apoio do PT na capital paraense. O partido priorizou o ex-prefeito ao invés de possíveis candidaturas da própria sigla, como Zeca Dirceu e Carol Dartora.

Em abril, a Tribuna fez um levantamento das pré-candidaturas à capital paranaense. No entanto, o cenário mudou em menos de dois meses. Além do posicionamento do Partido dos Trabalhadores, o ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, e o ex-deputado federal Paulo Martins desistiram da disputa.

As convenções partidárias acontecem de 20 de julho a 05 de agosto. A partir delas, os partidos e coligações têm até às 19h do dia 15 de agosto para apresentar os políticos escolhidos para o registro na Justiça Eleitoral. Até o momento, Curitiba tem nove pré-candidatos, confira a lista atualizada:

Beto Richa (PSDB):

Filho do ex-governador José Richa, Beto Richa nasceu em 1965, em Londrina. Foi eleito prefeito de Curitiba em 2005. Foi reeleito para o segundo mandato como prefeito, mas saiu em 2010 para disputar o cargo de governador do Paraná. Ganhou como governador do estado e permaneceu no cargo até 2018. Atualmente, Richa é deputado federal.

Cristina Graeml (PMB):

Ingressando na política pela primeira vez, Cristina Graeml é pré-candidata à prefeitura de Curitiba pelo partido Por Mais Brasil (PMB). Nascida em Curitiba, é jornalista e atua como colunista e comentarista do jornal Gazeta do Povo de Curitiba e Rádio Auri Verde Bauru.

Eduardo Pimentel (PSD):

Atual vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel é a aposta do Partido Social Democrático (PSD). Nascido na capital paranaense em 1984, Pimentel atua como vice-prefeito da cidade desde 2017, quando Rafael Greca assumiu o cargo de prefeito. O político também é Secretário de Estado das Cidades do Paraná.

Goura Nataraj (PDT):

Deputado estadual e presidente do Partido Democrático Trabalhista (PDT) Paraná, Goura já concorreu como candidato à prefeitura de Curitiba em 2020. Na ocasião, recebeu 110.977 votos e ficou em 2º lugar na disputa. Foi eleito vereador de Curitiba em 2016. Mestre em filosofia e professor de yoga, Goura nasceu em Curitiba em 1979.

Luciano Ducci (PSB):

Lançado como pré-candidato pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), Luciano Ducci já foi prefeito de Curitiba entre os anos de 2010 e 2012, após dar continuidade ao mandato de Beto Richa. Nascido em Curitiba em 1955, Ducci é deputado federal e presidente do PSB do Paraná.

Luizão Goulart (Solidariedade):

Natural de Jandaia do Sul, no Paraná, Luizão Goulart nasceu em 1962 e é formado em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Já firmou carreira política na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Foi prefeito de Pinhais entre 2009 e 2017. Também já foi eleito deputado federal pelo Paraná entre 2019 e 2023.

Maria Victoria (Progressistas):

Nascida em 1992, em Maringá, Maria Victoria é deputada estadual. Iniciou em 2023 o terceiro mandato na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) e foi eleita para compor a Mesa Diretora na função de segunda secretária.

Em 2016, Maria Victoria disputou a eleição para a Prefeitura de Curitiba pela primeira vez e conquistou cerca de 52 mil votos. Pós-graduada em Gestão Pública, é filha da ex-governadora do Paraná Cida Borghetti e do deputado federal e ex-ministro da Saúde Ricardo Barros.

Ney Leprevost (União Brasil):

Ney Leprevost nasceu em 1973, em Curitiba. Aos 22 anos foi eleito o mais jovem vereador da capital paranaense. Em 2018 foi eleito deputado federal. Entretanto, foi convidado pelo governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, para assumir a Secretaria da Justiça, Família e Trabalho. Em 2022 foi eleito deputado estadual novamente.

Requião (Mobiliza):

Prefeito de Curitiba de 1986 a 1988 e governador do Paraná durante três mandatos, Roberto Requião lançou recentemente a pré-candidatura a prefeito da capital paranaense. O político nasceu em 1941, em Curitiba. Com extensa bagagem na política, Requião também acumula dois mandatos como senador pelo Paraná: de 1995 a 2003 e de 2011 a 2019.

Novo horário! Supermercado de Curitiba vai abrir 24 horas por dia Congelante Neve em Curitiba? Meteorologista analisa e não descarta Menos verde Curitiba terá 237 árvores cortadas em grande avenida