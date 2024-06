O cruzamento das ruas Canadá e Gago Coutinho tem sido motivo de preocupação para moradores e pessoas que frequentam o bairro Bacacheri, em Curitiba.

A Rua Canadá é uma das principais vias de acesso entre os bairros Cabral e Santa Cândida. Com quatro faixas de sentido único, a via tem o limite de velocidade de 60 km/h com radar eletrônico em alguns pontos e semáforos em outros.



Mas, no cruzamento com a Rua Gago Coutinho não há nenhum redutor de velocidade, o que preocupa os moradores e frequentadores do local.

Pedestres atravessam correndo rua no bairro Bacacheri, em Curitiba. Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná

Meriane Leticia de Lima trabalha em uma empresa que fica na rua Gago Coutinho e mora há anos na região. “Eu cresci no Bacacheri e desde que me lembro tinha um radar exatamente na esquina da empresa que trabalho hoje. Não sei porque foi retirado, mas não foi colocada nenhuma sinalização ou algo para “brecar” os motoristas”.



A principal preocupação é com com acidentes que, segundo ela, são frequentes no cruzamento. Cerca de 350 metros antes existe um cruzamento com semáforo, mas que não é o suficiente para controlar a velocidade na via.

“Direto tem acidentes e atropelamentos”, diz moradora do Bacacheri. Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná

“Acontece que parece uma BR pra atravessar ali, a empresa tem mais de 500 colaboradores. Os veículos e motos descem do semáforo que tem na rua Canadá com a rua Holanda como foguetes. E direto tem acidentes e atropelamentos. Graças a Deus ainda não houve tragédia, mas acidentes feios”.

E aí, prefeitura?

Em nota, a Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran) informou que, após pesquisa realizada no local para contagem de pedestres e veículos, constatou-se baixo número de travessia de pedestres e veículos pelas transversais à Rua Canadá, o que inviabiliza a implantação de equipamentos semafóricos no cruzamento neste momento.

Porém, a Setran acrescentou que “quanto à implantação de um dispositivo de fiscalização eletrônica, será elaborado um estudo no local para verificar a necessidade do equipamento neste trecho”.

