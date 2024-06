O vereador Abelino Pereira de Souza (Podemos) e três ex-assessores de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), foram condenados por improbidade administrativa. Conforme apuração da ação, o vereador nomeou três servidores “fantasmas”, que recebiam salários sem prestar qualquer tipo de serviço público. Já o parlamentar envolvido nega a acusação e promete entrar com recurso.

A condenação aconteceu pelo Judiciário, a partir de uma ação civil pública apresentada pelo Ministério Público do Paraná (MPPR), por meio da 2ª Promotoria de Justiça da comarca.

As penalidades ao vereador incluem a perda do cargo, suspensão dos direitos políticos por oito anos, proibição de contratar com o poder público por 10 anos e o pagamento de multa de R$ 594.935,16.

+ Leia também: Programa Parceiro da Escola vai permitir gestão privada em escolas do Paraná: Veja opinião de especialistas

Já os três ex-assessores foram condenados à restituição dos valores recebidos indevidamente, variando de R$ 190.723,73 a R$ 268.400,60, além do pagamento de multa civil em quantias entre R$ 16.594,60 e R$ 26.840,00, conforme o réu. Eles também tiveram a suspensão dos direitos políticos por cinco anos e proibição de contratar com o poder público pelo mesmo período.

Conforme informações do MPPR, dois dos ex-assessores foram contratados de 2013 a 2016. A terceira assessora ainda ocupa função pública e foi condenada à perda do cargo. A justiça também determinou que o vereador deverá arcar solidariamente com os montantes das multas dos ex-assessores. Sobre todos os valores ocorrerão juros e correção monetária.

+ Leia também: O que salvar em casa numa calamidade? Ação em Curitiba propõe treinamento preventivo

Os investigados podem pedir recurso da decisão.

Vereador diz que decisão faz parte de perseguição e nega acusações

Procurado pela reportagem da Tribuna do Paraná, Abelino negou as acusações e disse que sofre perseguição pessoal de um Promotor de Justiça. O parlamentar também acrescentou que se trata de um processo antigo, “supostamente ocorrido há quase 10 anos”, e que vai entrar com recurso.

Em uma nota divulgada, o parlamentar também disse que já denunciou o promotor para a Corregedoria do MPPR. “Já denunciei o promotor perante a Corregedoria do Ministério Público do Estado do Paraná e o Conselho Nacional do Ministério Público pelas perseguições que sofri. A notícia de que perdi o mandato é mais uma fake news fomentada por esse membro do Ministério Público, que não se conforma com a existência da democracia e quer fazer prevalecer suas vontades pessoais, pretendendo interferir nas eleições deste ano. Esse promotor entrou com duas ações contra mim. A primeira foi arquivada pelo Tribunal de Justiça e tenho certeza que esta também será”, acrescentou.

+ Leia também: Secretário de segurança da Grande Curitiba é preso em operação do Gaeco contra o tráfico

Câmara Municipal de São José dos Pinhais comenta condenação de vereador

A Câmara Municipal de São José dos Pinhais se manifestou sobre a notícia da condenação do vereador e dos ex-assessores, divulgada pelo MPPR. Por meio de nota, a Câmara informou “que esta não figura no polo ativo ou passivo de processo algum em que se apure ato de improbidade. Caso o Poder Legislativo venha a ser notificado para que tome alguma providência, as mesmas serão adotadas no prazo legal.”

Novo horário! Supermercado de Curitiba vai abrir 24 horas por dia Congelante Neve em Curitiba? Meteorologista analisa e não descarta Menos verde Curitiba terá 237 árvores cortadas em grande avenida