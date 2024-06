Você sabe o que salvar em casa numa emergência, como uma enchente ou incêndio? A situação de calamidade no Rio Grande do Sul revelou a necessidade de um preparo da população sobre isso, principalmente entre os mais vulneráveis. Uma iniciativa propõe o treinamento preventivo da população para o caso de emergências ambientais.

A ação, que é promovida pelo Conselho Comunitário de Segurança do Jardim Botânico, vai reunir membros da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, da Guarda Municipal e da Secretaria de Defesa Social e Trânsito para palestras instrutivas. O objetivo é divulgar quais são as ações corretas e seguras para defender moradores, repassando assim o conhecimento até chegar a quem realmente precisa.

“Curitiba precisa disso. A cidade tem crescimento desenfreado da população em área urbana, galerias pluviais antigas e estreitas, é uma das capitais que mais fala em asfalto, o que deixa as vias impermeabilizadas, falta diálogo entre obras e defesa, um plano emergencial para se um viaduto provocar alagamento, por exemplo. Atualmente, estamos com mudanças climáticas muito radicais”, explica a presidente do Conseg, Elisa Tonet, idealizadora da ação.

Elisa morou por 22 anos no Japão. No período em que esteve na Ásia, ela passou por tsunami, terremoto e furacão. No entanto, o país tem um programa próprio de prevenção, aplicado em escolas e empresas. Durante uma reunião do Fala Curitiba, ela questionou o porquê de o Brasil não pensar em cursos de prevenção. Semanas depois, começaram as enchentes no Rio Grande do Sul, que já somam 172 mortos.

“Se nós todos estivermos treinados para viver uma catástrofe e para ajudar os afetados, a comunidade consegue se defender”, complementa.

Curitiba tem risco de inundação maior que Porto Alegre

Diante de toda a situação de calamidade que o Rio Grande do Sul vem vivendo nos últimos dias, é preciso lembrar que há diversos lugares pelo país que não está preparado para uma situação grave como a do Sul.

Curitiba, por exemplo, não estaria preparada para fortes chuvas e uma situação grave de alagamento. Várias diferenças existem entre as capitais, mas precipitações acima de 300 milímetros como registradas em quatro dias em Porto Alegre – o que corresponde a dois meses de chuva – deixariam qualquer cidade com sérios problemas.

O especialista Abdel Hach, com vasta experiência nacional e internacional em geologia e geotecnia (especialização no campo da Engenharia Civil que trata das propriedades dos solos), afirmou que Curitiba tem um risco altíssimo de inundação, maior que Porto Alegre, mesmo com a diferença de altitude: Curitiba tem 935 metros e Porto Alegre está a 10 metros acima do nível do mar.

Kit de sobrevivência e documentos protegidos

Elisa sugere que todos tenham um kit sobrevivência em casa. Ele envolve comidas enlatadas, documentos em embalagens plásticas impermeáveis, remédios básicos, lanternas, curativos e água potável, além de um rádio, para se manter informado.

“Outras duas coisas em que ninguém pensa: um apito, para começo de conversa. Se você estiver soterrado ou isolado, não vai ter força para gritar, mas consegue apitar. Fora isso, sempre tenha uma bala no bolso. Se você se machucar o mínimo, seu corpo vai exigir glicose”, destaca.

Sobre o evento

O evento é voltado para diretores de Conselhos Comunitários de Segurança e Associações de Moradores. Ele acontece às 19h desta quarta-feira (05), no auditório da Empresa Veper, que fica na Rua Omilio Onteiro Soares, número 2677, no Fanny . Os palestrantes serão: o inspetor João Batista, da Guarda Municipal, o Major Anderle, do Corpo de Bombeiros, o Major Anderle, o inspetor Nelson Ribeiro, da Defesa Civil Municipal, e o Secretário de Defesa Social e Trânsito, o coronel Péricles de Matos. É preciso fazer inscrição prévia.

LINK PARA INSCRIÇÕES:

https://forms.gle/9W5FHGVQerpNgGL5A

