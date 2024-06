O secretário municipal de Segurança de Araucária, Lincoln Roberto Stygar, foi preso em flagrante durante uma das operações do Ministério Público do Paraná, na Região Metropolitana de Curitiba, na manhã desta quarta-feira (05).

A Operação Fox trata especificamente do relacionamento de agentes de segurança pública municipal com o tráfico de drogas na cidade. Por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), 12 ordens de busca e apreensão devem ser cumpridas.



“As investigações deram conta da suposta participação de agentes de segurança pública municipal, um guarda municipal, na prática desses delitos, o qual utilizava a estrutura da guarda para auxiliar a consecução, em tese, dos crimes que estão sendo investigados”, explica o promotor de justiça, Fernando Cuba César.



Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão, sendo um deles na sede da Guarda Municipal de Araucária, com a prisão em flagrante de um guarda municipal, que também é secretário municipal de Segurança, por porte indevido de munições de armas de fogo.



Na Operação Tijuana foram cumpridos três mandados de busca e apreensão no bairro Capela Velha e um no Centro de Araucária.

O que diz a prefeitura

Em nota, a Prefeitura de Araucária se manifestou sobre a prisão e informou que vai acompanhar o caso, tomando medidas, dependendo dos desdobramentos e confirmações. Leia abaixo a nota na íntegra.

“Prefeitura de Araucária recebeu com surpresa a informação sobre o secretário de Segurança Pública ser alvo de investigação do Gaeco, bem como sua prisão por “porte indevido de munições de armas de fogo”. Cabe ressaltar que, agora, cabe a ele apresentar a sua defesa, dentro do que prevê a lei. No que cabe à Prefeitura, o caso será acompanhado e, dependendo dos desdobramentos e confirmações, medidas poderão ser tomadas. Vale reforçar: a Prefeitura trabalha no sentido de sempre colaborar com o MP-PR em qualquer investigação que se faça necessária”.

