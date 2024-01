A BR-376, principal ligação do Paraná com Santa Catarina, terá bloqueios temporários no período noturno a partir desta segunda-feira (29). A interrupção se estende até quarta-feira (31).

Segundo a Arteris Litoral Sul, concessionaria responsável pelo trecho, o local vai passar por serviços de manutenção nos radares e em suas estruturas que estão situados na Serra do Mar.

Cada bloqueio terá a duração aproximada de 2 horas (ver horário abaixo). A realização no período noturno ocorre para reduzir o impacto no trânsito

Dias e Horários

🗓️ Entre 23h30 de segunda (29) e 01h30 de terça (30)

📍 Local: km 668,8 (Guaratuba/PR), sentido Curitiba (ou pista Norte);

❌ Tipo de interdição: bloqueio total da via.

🗓️ Entre 23h30 de terça (30) e 01h30 de quarta (31)

📍 Local: km 650,8 (Tijucas do Sul/PR), sentido Curitiba (pista Norte);

❌ Tipo de interdição: bloqueio total da via.

🗓️ Entre 03h00 e 05h00 da madrugada de quarta (31)

📍 Local: km 664,7 (Guaratuba/PR), sentido Santa Catarina (ou pista Sul);

❌ Tipo de interdição: bloqueio total da via.

