Feira em Curitiba tem entrada grátis e reúne artistas e artesãos

Neste sábado a Galeria A Travessa recebe mais uma edição do Feira Arte Viva CWB, um evento mensal que reúne artesãos de Curitiba. A entrada é gratuita (o espaço também é pet firendly) e os visitantes podem conhecer o melhor da produção autoral de alguns dos principais artesãos da capital.

A idealizadora do projeto é a empreendedora Luciane de Fátima Gelinski Feola, que percebeu a dificuldade que alguns dos artistas locais têm de conseguir expor em feirinhas como a do Largo da Ordem. “Conseguimos proporcionar àqueles que, assim como eu, buscam um espaço e uma oportunidade de poder mostrar seu trabalho, sua criatividade, sua originalidade, onde pudessem ter um experiência única tanto para expositores quanto para os visitantes”, revela Luciane.

Esta é a 8ª edição da feira que tem o objetivo de valorizar a arte cultural/local feita com carinho e respeito. Muitas peças são feitas a partir de material reciclado, num processo de ressignificação dos objetos, transformando-os em peças únicas e autênticas.

A organizadora explica que a cada edição novos expositores são convidados. “Em média temos 24 expositores de artesanato e 22 brechós em cada edição que têm a possibilidade de vendas e conexão com o público. Além disso contamos também, nesta edição, com empreendedores do ramo da gastronomia e do consumo consciente que trazem a ideia do reciclar, reutilizar e reusar”, esclarece Luciane.

A Feira Arte Viva CWB acontece na Galeria A Travessa, Rua São Francisco, 232 e Rua Treze de Maio, 439, Centro de Curitiba. O funcionamento é das 10h às 18h.

