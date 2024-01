Neste domingo (4), o Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo promove o primeiro churrasco de 2024. O evento, já tradicional de Curitiba e Região, acontece há mais de 50 anos, e é uma das formas de aproximar o público da Organização e também arrecadar verbas para manter o atendimento. Dessa vez, devem ser assados 1,5 tonelada de churrasco.

O evento acontece a partir das 11h e vai até às 14h. Os participantes podem optar por retirar o pedido no balcão e levar para casa, ou então consumir no Salão do Churrasco, com o apoio de voluntários para servir às mesas. O estacionamento é gratuito tanto para retirada, quanto para o presencial.

Além do tradicional churrasco, são vendidas porções de risoto, maionese tradicional e sem lactose, arroz branco, salada de feijão e de cebola, todas as porções são separadas para a compra. Bebidas como água, suco, vinho, refrigerantes e cerveja também estão disponíveis.

O Pequeno Cotolengo

Hoje, são mais de 270 pessoas com múltiplas deficiências que recebem acolhimento, saúde e educação de forma gratuita, com atendimento em mais de 27 especialidades e áreas de atuação, chegando a mais de 400 mil atendimentos multidisciplinares por ano.

Além desse trabalho, realizado há mais de 58 anos, em 2023 o Pequeno Cotolengo inaugurou a Unidade Hospitalar São Luis Orione, que leva para toda a sociedade o atendimento humanizado, inclusivo e de excelência, pelo qual a Organização já é nacionalmente reconhecida. O objetivo é promover a reabilitação de pacientes do Sistema Único de Saúde, principalmente idosos, que têm a possibilidade de recuperar a autonomia.

O diretor-presidente, Pe. Renaldo Amauri Lopes, conta que neste momento, o apoio e a contribuição da população é muito valiosa para cada Assistido.

“Mais de 70% da verba que mantém o nosso atendimento, vem de doações e dos eventos que promovemos. Com a inauguração da nossa nova Unidade Hospitalar, nós contamos ainda mais com a ajuda da população para manter essa grande obra. São 25 leitos do SUS, abertos para a comunidade, que podem ser ocupados por qualquer pessoa que precise de reabilitação. Por isso convidamos a todos para festejar com a gente e trazer uma contribuição que transforma vidas.”

O evento têm grande significado para o Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo, pois além de ser um dia especial para confraternizar com amigos e familiares, é uma oportunidade para que a população conheça de perto toda a estrutura da Organização, o atendimento oferecido e também bater um papo com os nossos Assistidos.

O Pequeno Cotolengo fica na Rua José Gonçalves Júnior, 140, Campo Comprido.