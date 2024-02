Em novo local, CBW Hall vai abrir como bar de rock aos finais de semana

O CWB Rock N’ Hall preparou um final de semana especial para os amantes do velho e bom rock and roll. A sexta-feira (2) terá dobradinha especial de tributo ao Guns N’ Roses com Crazy Barbie, a partir das 21h, seguindo com Bon Jovi Cover Brasil, das 23h em diante. No sábado (3) é a vez da festa itinerante Born to Rock, com as bandas Opera Rock N’ Roll Dance, Rock Hits e Carne de Onça.

Com estilo renovado, espaços instagramáveis e mais lugares para sentar, a casa também passa a oferecer opções gastronômicas, além do tradicional chope gelado e da nova carta de drinks.

+ Leia mais: Lembra do Mandiopã? Empresa de Curitiba aposta na nostalgia e lança produto no mercado

Tanto na sexta quanto no sábado, a entrada custará R$ 20 mais a taxa da plataforma, para quem comprar antecipado, e dará direito a três chopes Pilsen de 300 ml.

O CWB Hall reinaugurou em 2023 em um novo espaço, maior e com estrutura diferenciada, para receber grandes shows na cidade. Com camarotes, mezanino e um palco com visão privilegiada para quem estiver em qualquer ponto da casa, o CWB Hall agora se firma como o novo palco da música em Curitiba.

Todos os ingressos para os shows realizados no CWB Hall podem ser adquiridos pela plataforma Bilheto e alguns dos eventos contam com o sistema de meia entrada para todos. O CWB Hall fica na Avenida Mal. Floriano Peixoto, 4142.

