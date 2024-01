Crocante, leve e um barulho que faz voltar ao passado. O “croc-croc” na boca fez uma empresa de Curitiba trazer o Mandiopã de volta para as casas dos paranaenses retornando o saudosismo e a magia na cozinha. A Cacilda Produtos está vendendo seis sabores do chips que colocado no óleo, água ou mesmo nas fritadeiras modernas promove a alegria da criançada e dos adultos que tanto comeram na infância.

O Mandiopã ou mandiopan, é feito de fécula de mandioca, e quando frito em óleo quente, fica pronto em quatro segundos, crescendo instantaneamente como se fosse uma pipoca estourada. A parceria da Cacilda Produtos com a empresa que faz o salgadinho no interior de São Paulo começou efetivamente há três anos, mas foi pouco divulgada.

No fim do ano passado, com as postagens nas redes socias, a procura pelo mandiopã aumentou na empresa curitibana. Cleber Tulio, representante comercial, relatou que o sucesso está de volta e as vendas em todo Paraná aumentaram. “Temos uma média mensal de 650 caixinhas por mês dentro de Curitiba e outras duzentas para o interior. Eu descobri em São Paulo que o Mandiopã estava com uma nova roupagem e está dando certo. As pessoas lembram da infância, mas os jovens também estão descobrindo essa magia que tanto alegrou nossas casas antigamente”, disse Cléber.

Atualmente, são seis sabores diferentes na caixa colorida do Mandiopã – bacon, camarão, natural, batata, queijo e alho. A unidade sai R$ 9,90. “É um valor justo, pois uma caixa rende mais que dois pacotes de pipoca. Não tem segredo, óleo quente (160ºC), água ou mesmo na air fryer, reúne a família e traz boas recordações. Minha mãe usava muito e traz essa imagem da Dona Cacilda ( falecida há quatro anos)”, completou o filho que deu homenageou a mãe com o nome da empresa de representação.

A origem do Mandiopã

O salgadinho foi lançado pela Indústria Alimentícia Mandiopã, em Limeira, no interior de São Paulo, e foi batizada de pororoca em razão das semelhanças com a pururuca (essa feita com courinho de porco), mas rebatizada na década de 1950 e virou mandiopã, o primeiro salgadinho fabricado no Brasil. Na década de 1960, lançando os sabores queijo, bacon e camarão, a fábrica promoveu os produtos em concursos infantis, mini carros e prêmio aos consumidores. Foi uma “explosão” de vendas!

Com dificuldades financeiras no final de 1980, a empresa foi vendida para a Hikari, que relançou o produto com o nome de Fritopan. No entanto, a aceitação não foi igual como antes.

Como comprar mandiopã?

Para comprar e receber o mandiopã em Curitiba e interior do Paraná, entre em contato com a Cacilda Produtos pelo telefone (41) 99527 0727 ou no Instagram @cacildaprodutos.

